綠色旅遊新風潮！環境部攜手觀光署直擊「金級環保旅宿」永續密碼

出去玩也能輕鬆愛地球！為了加速國內觀光產業的綠色轉型，環境部於3日再度聯手交通部觀光署，在北投老爺酒店舉辦一場「環保標章旅宿觀摩會」。近年來，雙部會緊密合作推動永續旅遊，不論是申請環保標章還是參與星級旅館評鑑，政府都有提供相關的補助與資源支持，攜手為臺灣的觀光產業鏈注入綠色新動能。

本次活動的示範焦點「北投老爺酒店」，早在民國110年就榮獲銅級環保標章，114年更百尺竿頭，直接摘下代表環保旅宿最高榮譽的「金級環保標章」！他們在「節能減碳」、「水資源管理」以及「綠色營運」三大面向深耕細作，展現出卓越的環保成效，堪稱國內旅宿業的永續模範生。

今日的觀摩會吸引了北部多家指標性飯店主管和公會代表齊聚一堂。為了讓業界深入瞭解金級環保旅宿的運作奧秘，北投老爺酒店特別公開平時不對外開放的「設備機房」！帶領大夥兒從客房、餐飲廚房及後勤區，一路深入最核心的硬體設施，實地見識高效能省水設備、冷氣與鍋爐的熱回收系統，以及智慧感應節電裝置的實際應用。

環境部指出，目前全臺灣已有248家優質旅宿成功獲得環保標章的肯定。希望透過這次「全場景」的實地走訪，讓業界切身感受綠色轉型兼具技術可行性與服務品質。觀光署也呼籲，業者可將星級旅館評鑑視為經營管理的「全方位健檢」，藉由標準化評核，優化營運體質，將官方認證轉化為吸引國際客源的競爭優勢。

最後，環境部也熱情號召全國民眾，實踐永續生活就從選擇「環保標章旅宿業」開始！下次規劃出遊時，請優先入住獲得環保標章的旅宿業者，不僅能享受高品質的住宿體驗，更能用實際的消費行動支持綠色企業，共同為臺灣的淨零綠生活與地球未來盡一份心力 。