市場憂鋼價過熱…中鋼：鋼市7月後可能整理 後市仍可期

中鋼(2002)3日與裁剪製管業產銷聯誼會，板材市場反應，當前買氣較第二季初降溫，出現「鋼價是否漲過頭」的疑慮；中鋼業務副總經理李家丞指出，從供給、成本與庫存結構來看，支撐鋼價的核心條件並未改變，目前鋼市進入漲價後的整理階段，預估7、8月消化庫存後，後續前景仍值得期待。

李家丞說，上半年全球鋼價走揚，主要來自供給端收縮與成本面上升，而非需求突然暴增。包括中國大陸持續推動減產政策、中東地區衝突影響部分鋼材出口，以及國際原料與能源成本居高不下，都造成全球鋼鐵供給面趨緊，進一步推升鋼價回升到回到合理水準，但並非過度上漲。

以中鋼為例，去年營運陷入虧損，今年第一季仍處於虧損狀態，顯示過去鋼價長時間低於合理獲利區間。對一家正常經營的鋼廠而言，持續虧損本來就不是健康現象，因此近半年鋼價回升，本質上是修復過去被壓抑的價格結構，而不是非理性的炒作行情。

他進一步指出，除了供給面因素之外，成本面同樣沒有鬆動跡象。雖然近期政府為穩定物價而祭出部分措施，包括油價凍漲或緩漲等政策，但從鋼鐵產業角度來看，整體生產成本仍處於上升趨勢，包括能源、原物料及相關製造成本都維持高檔，鋼廠仍承受相當大的成本壓力，並未看到支撐鋼價的基礎條件出現重大轉變。

至於市場最關心的下半年展望，李家丞認為，目前確實需要時間消化過去幾個月累積的庫存與漲幅，因此7、8月市場進入整理期屬於正常現象，但整理並不代表反轉，鋼鐵基本需求仍然存在，市場回歸理性採購，隨著庫存逐步去化，若供給持續受控、成本維持高檔，後續市場仍具備發展空間。