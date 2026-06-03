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基米攜手農科院與王寵生技跨足毛孩精準醫療 開啟寵物檢測新成長引擎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
基米與農科院簽署技轉合約，跨足寵物檢測市場，農業部常務次長杜文珍（左起）、基米董事長周孟賢、農科院代理院長暨科技司司長李虹曦、農科院副研究員江哲佑合照。基米／提供
基米與農科院簽署技轉合約，跨足寵物檢測市場，農業部常務次長杜文珍（左起）、基米董事長周孟賢、農科院代理院長暨科技司司長李虹曦、農科院副研究員江哲佑合照。基米／提供

基因定序大廠基米-創（4195）3日宣布，已取得財團法人農業科技研究院「犬貓遺傳性疾病檢測技術」非專屬授權，並將以此開發完整的商業化服務，正式插旗寵物檢測藍海，啟動全新增長動能。基米並與王寵數位生技公司建立策略夥伴關係，啟動「技術、產品、通路」創新合作模式。

基米指出，未來三方將由農科院提供核心技術來源，基米發揮技術及專業實驗室優勢，負責開發商化檢測服務與營運，王寵生技專注於市場推廣、通路建置與售後服務。透過明確的分工，三方將發揮產業鏈整合的協同效應，大幅縮短產品商化時程，更為品牌築起堅實的競爭護城河，實現多贏效益。

本次取得的「犬貓遺傳性疾病基因檢測技術」具備高度臨床與商業價值。在個體照護方面，能針對犬貓常見遺傳疾病進行早期風險評估，協助飼主與獸醫制定精準的健康管理規劃，在病徵出現前介入，有效提升寵物生活品質並降低長期的醫療負擔。

在產業應用方面，此技術可延伸至寵物繁殖管理，協助繁殖場在配種前篩檢遺傳風險，確保市場交易之犬貓擁有優良的健康基礎。從源頭降低遺傳疾病傳播的風險，不僅建立科學化的選種機制，更有助提升整體繁殖品質與產業信譽，推動寵物產業走向健康永續。

根據農業部最新調查，2025年全臺家犬及家貓數量將達320萬隻，正式超越14歲以下幼年人口（260萬），顯示寵物已由陪伴角色升級為核心家庭成員，寵物市場也從早期的利基市場逐漸成為主流內需產業之一。隨著市場需求由食品、用品擴展至醫療、美容、保險等全方位生態系，「預防醫學」與「基因檢測」料將成為驅動產業升級的核心關鍵。

基米總經理江俊奇指出，本次合作的王寵數位生技深耕寵物市場多年，在全臺成功建置超過800家的B端實體合作網絡，觸角涵蓋各大寵物醫院、專業繁殖場、優質貓舍等，以及寵物美容院、寵物旅宿、寵物餐廳等多元生活場域，並建立完整的12道程序，從採檢到報告完成交付的專業化標準流程，以確保服務品質精準到位。

挾其完善的通路優勢，相信能將基米頂尖的基因檢測技術與服務能快速、無縫地推展至第一線。雙方將共同引領臺灣寵物精準醫療，將科學檢測數據轉化為具體的日常照護建議，共創毛孩經濟新高峰。

寵物 生技 農業部

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