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北市最大南港機廠社宅電梯報修率高 住戶憂出入難安心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達81次，光今年5月報修就達32次，原因是住戶量太大，使用頻繁造成損壞，住戶出入難安心。圖／北市住都中心提供
北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達81次，光今年5月報修就達32次，原因是住戶量太大，使用頻繁造成損壞，住戶出入難安心。圖／北市住都中心提供

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達81次，光今年5月報修就達32次，原因是住戶量太大，使用頻繁造成損壞，住戶出入難安心，社宅周邊的交通也因大量入住成問題。都發局表示，電梯部分近期因大量住戶搬遷，增加電梯負荷，將加強巡檢維護，目前已完成檢修。

北市議員何孟樺指出，南港機廠社宅電梯的保固期到2028年，但不過半年就已經有81次報修，多次出現巨大異音、下墜情形，令居民惶恐不安。她上月25日工務部門質詢時，已要求市府委託第三方單位大體檢，並在三個月內完成檢修。廠商雖已進行部分停機檢修，但28日仍發生物管人員還受困30號電梯長達20分鐘的事故。

她要求市府與廠商能完整說明過去多次故障的原因，公開檢修期程，並在檢修後公布第三方單位出具的認可資料，如期如質完成修復作業，好讓居民可以擁有安心的出入環境。

在地里新光里長龔睿堉也直言，未來還要蓋機廠社宅二期，國防部也要在附近蓋一個四百多戶社宅，「所有壓力就落在里長身上。」里長今晚也邀立委李彥秀、議員李明賢、何孟樺及都發局、住都中心及社宅物業管理廠商、營造統包廠商、電梯廠商等召開說明協調會。

里長龔睿堉說，除了電梯是主要報修問題，南港機廠社宅周邊交通，也都必須要陸續改善，包括增加公車停靠站、紅綠燈、提高行人的停等秒數等，他都有跟市府相關局處陸續反映、逐步改善中，不過因為實在是太大的社宅，一共有一千四百多戶入住，每戶都有不同聲音，北市府如交通局等，也都只能以整體方向改善。

對於居民擔心剛入住，電梯就報修率高的安全問題，北市都發局表示，應該是南港機廠社宅入住初期，有大量搬遷及承租戶裝修作業，增加電梯使用負荷，統包商及電梯廠商每日派駐專業人員進駐管理中心，加強巡檢與維護，確保電梯運作及住戶安全，目前確認已完成檢修。

社宅 電梯 北市

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