Uber Eats先漲平台服務費再漲消費端？平台表示：研擬中

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）即將在7月21日上路，兩大外送平台的漲價計畫也箭在弦上。Uber Eats於3日宣布與王品集團深度合作，被問到是否有後續針對消費者漲價的計畫，Uber Eats首度鬆口表示「研擬中」，目前仍以內部費用優化為主，消費者端還在研擬中，不排除漲價的可能性。

因外送專法相關子法與實施辦法還在進行，Uber Eats也透露，5日將與政府單位討論。

先前Uber Eats已經宣布，因應預計7月中旬上路的外送專法帶來整體成本變化，針對美食、生鮮的外送訂單服務費各自調漲2.5與3個百分點。增加的成本是否反映在消費者端，Uber Eats僅表示「看店家的經營策略」，無法確定是否轉嫁。