Uber Eats深度結合王品集團 8月串接王品會員延伸更多服務場景

Uber Eats攜手台灣餐飲龍頭王品（2727）集團，3日宣布王品集團相關餐廳餐點上架平台後業績表現亮眼，並預告未來Uber Eats App與王品集團「瘋美食」會員串接，預計8月登場，規劃王品「瘋美食」會員於Uber Eats App點購王品集團旗下品牌餐點，完成綁定後即可享有王品集團會員專屬優惠，打造更便利的會員體驗。

Uber Eats與王品集團外送關係「失而復得」後，近期王品集團產品上架推出優惠活動，Uber Eats統計活動期間王品集團透過App每日訂單量較活動前成長約50%，雙方至本月底前啟動第二波優惠。

隨著暑假即將到來，Uber Eats平台觀察，7、8月暑假期間，整體外送訂單量較全年單月平均高出約10%至15%；而過去連假期間，消費者在家聚餐、追劇與多人共享餐點需求也明顯提升，顯示「宅家享受美食」已成為重要消費趨勢。

Uber Eats 台灣代理總經理郭獻文表示，王品集團19大品牌上線進一步豐富平台選擇，未來隨著王品會員體驗進一步延伸至Uber Eats App，深化消費者與品牌之間更日常的連結。Uber Eats台灣餐飲業務總監楊上弘指出，透過將於8月登場的會員串接機制，以及數位工具與數據洞察應用，協助品牌將服務場景延伸至更多居家消費情境，進一步串聯線上與線下體驗、提升會員經營效率與消費者互動體驗。