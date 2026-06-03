房市板塊大挪移！台北市驚現第13區「輝達區」 前五月買氣狂飆近千棟

「輝達旋風」，不僅席捲科技界，更帶動台股不斷突破新高，最近台北市房市新建案更出現「輝達區」的廣告訴求！比「輝達宅」更進一階。根據台北市地政局最新統計，今年前五月建物買賣移轉僅微幅成長2.8%，反觀擁有北士科、輝達（NVIDIA）題材的北投區卻一枝獨秀，前五月狂飆近千棟、年增率高達32.7%，上演一場驚人的「房市板塊大挪移」！

根據台北市地政局最新統計，今年1至5月台北市建物買賣移轉棟數達9,987棟，較去年同期小幅成長2.8%，顯示最近一連串的利多訊息，已讓冷清的房市漸漸回溫。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，先前由於央行放寬第二屋房貸成數，讓市場信心稍稍回復，加上今年來股市飆漲的財富效應也有部分移轉到房市硬資產上，在台北市更有輝達執行長黃仁勳北士科總部基地舉辦員工大會的實質激勵效應，北投區的交易量明顯的出現「房市板塊大挪移」的情形。近日甚至看到有新建案打出「輝達區」的廣告訴求，將過去台積宅、輝達宅的科技宅概念，擴大到一個完整產業與住居聚落的概念。

若進一步檢視台北市各行政區表現，與北士科關聯度最高的北投區成交量確實是表現格外亮眼。今年前5個月北投區建物買賣移轉棟數達983棟，較去年同期741棟大幅增加32.7%，成為北市房市最大贏家之一，增幅緊跟在萬華區之後。

蘇金城進一步分析指出，北投區成交量大增，與輝達進駐北士科所帶來的預期效應有高度關聯性。過去台北科技產業聚落主要集中於內湖科技園區及南港軟體園區，而北士科則被視為下一個科技產業核心基地。

蘇金城表示，隨著輝達宣布在北士科設立海外總部，市場對於AI產業聚落形成的期待迅速升溫，加上這次黃仁勳在COMPUTEX上演講背板上290家關聯產業可能帶來的綜合效應，更進一步帶動周邊住宅市場提前反映其未來價值。

相對的，過去幾年南港因「東區門戶計畫」被捧上天，也一度被點名輝達總部落腳處，如今風水輪流轉，資金隨著輝達落腳「北士科」，形成「資金由東向西大挪移」的奇特現象。

南港區前5個月的交易量也重摔達三成之多。近期北士科有建案打出「輝達區」，確實是一個吸睛的行銷梗，精準地抓住了科技新貴與高資產族群對AI產業聚落周邊房市必然補漲的信仰。

台北市不動產仲介公會解析，北士科雖然跨越士林與北投兩行政區，但實質上超過八成以上的核心軟橋段重劃區、大型企業總部建地皆隸屬於「北投區」管轄。北投區不僅有早期推案預售屋開始進入交屋潮的底氣，近期在輝達設廠預期心理催化下，連帶石牌、唭哩岸及北投舊市區的中古屋也出現科技新貴低調的買盤。

有人笑，就有人哭。在這波AI大浪潮之下，台北市傳統高總價的東區板塊今年顯得格外落寞。數據顯示，信義區前五月累計移轉年減32.1%；跟前幾年紅透半邊天的南港區一樣，雙雙成為台北市前五月的「量縮重災區」。

展望2026年下半年房市，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城認為，台北市「北強南弱、西增東減」的趨勢可能還會持續一段時間，隨著輝達總部開發進度逐步明朗，就業人口與置產資金將持續往北台北的科技廊帶集中。這場由AI教父黃仁勳點燃的房市戰火，短時間內恐怕還看不到熄滅的跡象。