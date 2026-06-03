快訊

影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

房市板塊大挪移！台北市驚現第13區「輝達區」 前五月買氣狂飆近千棟

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年前五月建物買賣移轉僅微幅成長2.8%，反觀擁有北士科、輝達題材的北投區卻一枝獨秀，前五月狂飆近千棟。台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影
今年前五月建物買賣移轉僅微幅成長2.8%，反觀擁有北士科、輝達題材的北投區卻一枝獨秀，前五月狂飆近千棟。台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影

輝達旋風」，不僅席捲科技界，更帶動台股不斷突破新高，最近台北市房市新建案更出現「輝達區」的廣告訴求！比「輝達宅」更進一階。根據台北市地政局最新統計，今年前五月建物買賣移轉僅微幅成長2.8%，反觀擁有北士科、輝達（NVIDIA）題材的北投區卻一枝獨秀，前五月狂飆近千棟、年增率高達32.7%，上演一場驚人的「房市板塊大挪移」！

根據台北市地政局最新統計，今年1至5月台北市建物買賣移轉棟數達9,987棟，較去年同期小幅成長2.8%，顯示最近一連串的利多訊息，已讓冷清的房市漸漸回溫。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，先前由於央行放寬第二屋房貸成數，讓市場信心稍稍回復，加上今年來股市飆漲的財富效應也有部分移轉到房市硬資產上，在台北市更有輝達執行長黃仁勳北士科總部基地舉辦員工大會的實質激勵效應，北投區的交易量明顯的出現「房市板塊大挪移」的情形。近日甚至看到有新建案打出「輝達區」的廣告訴求，將過去台積宅、輝達宅的科技宅概念，擴大到一個完整產業與住居聚落的概念。

若進一步檢視台北市各行政區表現，與北士科關聯度最高的北投區成交量確實是表現格外亮眼。今年前5個月北投區建物買賣移轉棟數達983棟，較去年同期741棟大幅增加32.7%，成為北市房市最大贏家之一，增幅緊跟在萬華區之後。

蘇金城進一步分析指出，北投區成交量大增，與輝達進駐北士科所帶來的預期效應有高度關聯性。過去台北科技產業聚落主要集中於內湖科技園區及南港軟體園區，而北士科則被視為下一個科技產業核心基地。

蘇金城表示，隨著輝達宣布在北士科設立海外總部，市場對於AI產業聚落形成的期待迅速升溫，加上這次黃仁勳在COMPUTEX上演講背板上290家關聯產業可能帶來的綜合效應，更進一步帶動周邊住宅市場提前反映其未來價值。

相對的，過去幾年南港因「東區門戶計畫」被捧上天，也一度被點名輝達總部落腳處，如今風水輪流轉，資金隨著輝達落腳「北士科」，形成「資金由東向西大挪移」的奇特現象。

南港區前5個月的交易量也重摔達三成之多。近期北士科有建案打出「輝達區」，確實是一個吸睛的行銷梗，精準地抓住了科技新貴與高資產族群對AI產業聚落周邊房市必然補漲的信仰。

台北市不動產仲介公會解析，北士科雖然跨越士林與北投兩行政區，但實質上超過八成以上的核心軟橋段重劃區、大型企業總部建地皆隸屬於「北投區」管轄。北投區不僅有早期推案預售屋開始進入交屋潮的底氣，近期在輝達設廠預期心理催化下，連帶石牌、唭哩岸及北投舊市區的中古屋也出現科技新貴低調的買盤。

有人笑，就有人哭。在這波AI大浪潮之下，台北市傳統高總價的東區板塊今年顯得格外落寞。數據顯示，信義區前五月累計移轉年減32.1%；跟前幾年紅透半邊天的南港區一樣，雙雙成為台北市前五月的「量縮重災區」。

展望2026年下半年房市，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城認為，台北市「北強南弱、西增東減」的趨勢可能還會持續一段時間，隨著輝達總部開發進度逐步明朗，就業人口與置產資金將持續往北台北的科技廊帶集中。這場由AI教父黃仁勳點燃的房市戰火，短時間內恐怕還看不到熄滅的跡象。

輝達 北士科 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

薪水追不上房價…5縣市所得負成長房價照漲 「這縣市」價飆逾7成

越買越老！全台平均購屋屋齡31.7年 創史上最老

房市信用管制 可望鬆綁

相關新聞

房市板塊大挪移！台北市驚現第13區「輝達區」 前五月買氣狂飆近千棟

「輝達旋風」，不僅席捲科技界，更帶動台股不斷突破新高，最近台北市房市新建案更出現「輝達區」的廣告訴求！比｢輝達宅」更進一階。根據台北市地政局最新統計，今年前五月建物買賣移轉僅微幅成長2.8%，反觀擁有北士科、輝達（NVIDIA）題材的北投區卻一枝獨秀，前五月狂飆近千棟、年增率高達32.7%，上演一場驚人的「房市板塊大挪移」！

高房價衝擊！2025年第4季全國住宅交易屋齡達31.7年 再創新高齡

根據內政部不動產資訊平台統計， 2025年第4季，全國住宅買賣平均屋齡已來到31.7年，相比上一年同期又多了約2年，刷下歷史最高齡紀錄。

新青安2.0「200萬元排富門檻」恐誤傷中產家庭 專家：偏離成家初衷

傳政府將推出「新青安2.0」版本，內容包括新增年收入200萬元排富條款、房屋總價限制、50歲以下年齡門檻，以及更嚴格的貸款資格審查等方向。

浮洲合宜宅400餘戶租約將到期 議員憂租戶陷居住危機

板橋浮洲合宜住宅部分戶數作為社會住宅出租，隨10年禁售期陸續屆滿，承租戶未來居住權益引發關注。新北市議員黃淑君表示，目前約有440戶社宅承租戶，多為青年及弱勢家庭，擔憂房屋所有權人於禁售期結束後收回房屋或調漲租金，恐導致大批住戶被迫搬遷，呼籲市府建立專責媒合窗口及安置機制，避免當年的居住正義淪為居住危機。

Uber Eats談漲價議題 同步攜手王品19品牌拚會員經濟

連鎖餐飲龍頭王品（2727）擴大布局外送市場，3日宣布除了旗下19個品牌正式進駐Uber Eats，並預計8月開放「瘋美食」會員與Uber Eats帳號綁定。未來消費者透過Uber Eats訂購王品旗下餐點，可累積瘋點數並享有會員專屬優惠。

國旅需求撐盤 首季旅館住客突破1,821萬人次

隨著國際入境旅遊市場逐步復甦及國內旅遊需求持續成長，台灣旅館業市場於2026年第1季延續回溫趨勢。根據台灣旅宿網統計，旅館業（含觀光旅館及旅館）2024年至2026年第1季住用率分別為49.29%、51.61%及53.11%，已連續3年成長，顯示旅館市場逐步回穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。