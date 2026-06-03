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金質獎7月受理報名 陳金德：報名件數屢創新高

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有「工程界奧斯卡」之稱的「公共工程金質獎」今年邁入第26屆，將於7月1日至31日受理推薦報名。行政院公共工程委員會表示，金質獎透過表揚優秀工程團隊及工程人員，提升公共工程品質與建設水準，歡迎各界踴躍推薦優良工程案件及傑出工程人員參選。

工程會指出，公共工程金質獎分為「公共工程品質優良獎」、「公共設施維護管理獎」、「個人貢獻獎」及「特別貢獻獎」等四大類別。其中，品質優良獎再區分為土木工程、水利工程、建築工程及設施工程四類，並依評選結果分為佳作、優等及特優三級。今年特優獎獎座特別選用台灣扁柏製作，象徵尊重自然資源與永續共生理念。

工程會表示，為彰顯第一線工程職人的專業價值，今年持續設置「個人貢獻獎」，甄選優秀工班職人，表揚其專業精神與實務貢獻，提升從業人員榮譽感。

為確保參選工程具備完整履歷與優良品質，今年金質獎同步強化推薦機制。工程除須符合三級品管作業規定外，查核次數也由原本至少1次，提高為施工進度達20％至90％期間，每12個月至少查核2次；整體工程進度門檻則由原先60％提高至80％以上，方可推薦參選。工程會也已修訂「公共工程金質獎頒發作業要點」，新增推薦資格檢核表，供各機關辦理資格審查使用。

此外，配合淨零轉型政策，今年評選指標也進一步強化節能減碳項目，納入再生粒料及瀝青混凝土刨除料的資源循環利用評估，同時將光電節能產品及再生能源電力使用效益列入評分考量，推動公共工程朝向2050淨零排放目標邁進。

工程會主委陳金德表示，全國每年在建公共工程約4萬餘件，但僅約千分之三符合參選門檻，最終得獎率更只有千分之二。能夠獲推薦參選已相當不易，若再經評審委員層層評選脫穎而出，難度更高。

他指出，金質獎報名件數已由2021年第21屆的88件增加至2025年第25屆的116件，屢創新高，顯示工程界對品質競爭與專業榮譽的重視，也成為帶動公共工程品質持續提升的重要動能。

工程會表示，相關獎項分類、報名資格及獎勵規定，可至行政院公共工程委員會全球資訊網查詢。

金質獎 陳金德 奧斯卡

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