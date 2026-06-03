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新青安2.0「200萬元排富門檻」恐誤傷中產家庭 專家：偏離成家初衷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

傳政府將推出「新青安2.0」版本，內容包括新增年收入200萬元排富條款、房屋總價限制、50歲以下年齡門檻，以及更嚴格的貸款資格審查等方向。

房市趨勢專家李同榮認為，新青安2.0不應只是風險控管升級，而應重新定位為「全民首購安心成家」的常態政策，不應有年齡、收入、房價、貸款、等限制，以「首購安心」取代「新青安」政策。

房屋總價上限恐失準 首購認定應回歸自住

針對年收入200萬元排富條款，李同榮表示，在高房價時代，即使雙薪家庭年收入超過200萬元，在台北、新竹或台中等高房價區域，仍可能面臨沉重購屋壓力。若以所得作為主要排富依據，恐怕會影響許多努力工作的中產家庭，也與政府鼓勵婚育政策背道而馳。

此外，對於可能設立房屋總價上限的做法，他也認為並不合理。由於全台各地房價差異極大，同樣是首購需求，在不同縣市所面對的購屋總價完全不同，若以總價作為資格認定標準，容易造成區域間的不公平。政策認定重點應放在是否為首購、自住需求，而非房屋價格高低。

年齡門檻恐添不公 貸款年限可彈性調整

至於50歲以下年齡限制，李同榮指出，台灣社會已出現晚婚、晚購屋及家庭重組等現象，不少人到了中年才具備穩定購屋能力。若以年齡作為申請門檻，恐形成新的不公平。建議可採取「年齡加貸款年限不超過80歲」的方式管理風險，例如50歲可貸30年、45歲可貸35年，在兼顧銀行風控的同時，也能維持首購公平性。

李同榮表示，住宅政策與婚育政策應適度分流。若政府希望透過住宅政策鼓勵婚育，可考慮提高貸款額度或降低自備款門檻，但不宜讓首購政策承擔過多人口政策功能，以免造成資源配置爭議。

補貼維持、寬限期縮短 首購政策走向常態

在貸款條件方面，他表示，利率補貼仍有維持必要，但現行五年寬限期過長，容易衍生投資客套利與過度槓桿問題，因此建議利率補貼維持五年，但寬限期可由五年縮短至三年，在協助首購族減輕初期負擔與防堵投機之間取得平衡。

李同榮強調，新青安最大的問題之一，在於外界普遍將其視為短期政策工具，容易受到政治與市場因素影響。建議政府將新青安正式升級為長期性的「首購安心貸款政策」，建立穩定且可預期的制度，讓首購族能安心規劃購屋與家庭生活。

至於政策延續對房市的影響，李同榮分析，若新青安轉型為常態性首購政策，確實有助於穩定首購買盤、帶動剛性需求回溫，但對整體房價影響有限。目前市場仍面臨餘屋去化壓力，即使下半年受惠於經濟成長及股市資金回流，房市仍將維持「價微跌、量微增」格局。

他認為，台灣住宅市場面臨的不只是房價問題，更是人口結構挑戰。當年輕人不敢結婚、不敢生育、也不敢購屋時，住宅政策更應回歸「鼓勵首購、鼓勵成家、鼓勵婚育」三大核心精神，而非讓原本的安心成家政策逐漸演變成「限制成家」。

新青安 李同榮 新竹

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