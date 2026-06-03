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浮洲合宜宅400餘戶租約將到期 議員憂租戶陷居住危機

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照
新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照

板橋浮洲合宜住宅部分戶數作為社會住宅出租，隨10年禁售期陸續屆滿，承租戶未來居住權益引發關注。新北市議員黃淑君表示，目前約有440戶社宅承租戶，多為青年及弱勢家庭，擔憂房屋所有權人於禁售期結束後收回房屋或調漲租金，恐導致大批住戶被迫搬遷，呼籲市府建立專責媒合窗口及安置機制，避免當年的居住正義淪為居住危機。

黃淑君指出，浮洲合宜住宅當初以落實居住正義為目標，提供市民平價居住選擇，但出租單元第二階段租約將於2025年至2026年間陸續到期，加上10年產權閉鎖期解禁，市場機制啟動後，原本承租的弱勢家庭可能面臨續租困難。她表示，許多屋主未來可能選擇出售房屋或調整租金，對經濟能力有限的住戶而言恐難以負擔。

黃淑君認為，城鄉局及住都中心不應只是旁觀者，應儘速建立一站式專責窗口，主動協助受影響租戶，盤點鄰近社宅資源、提供租金補貼及轉銜服務，協助住戶順利銜接新的居住方案。

對此，新北市城鄉局表示，浮洲合宜住宅為中央國土管理署推動案件，10年禁售規定屬中央主管機關與投資廠商間契約約定，目前400餘戶出租住宅由日勝生活科技公司負責出租管理。經向業者了解，現有租約將於117年中起陸續屆滿。

城鄉局指出，後續將邀集國土署及營運管理公司研商相關處理方案，了解租約到期後的規畫方向，並研議租約延續的可行性及相關配套措施。

城鄉局表示，若住戶因租約屆滿有居住協助需求，市府將協同國土署盤點板橋地區中央及地方可運用的社會住宅資源，同時提供300億元中央擴大租金補貼、青年租金補貼及包租代管等措施資訊與申請協助，協助民眾銜接適當居住方案。

租金 社宅

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