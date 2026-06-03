Uber Eats談漲價議題 同步攜手王品19品牌拚會員經濟

連鎖餐飲龍頭王品（2727）擴大布局外送市場，3日宣布除了旗下19個品牌正式進駐Uber Eats，並預計8月開放「瘋美食」會員與Uber Eats帳號綁定。未來消費者透過Uber Eats訂購王品旗下餐點，可累積瘋點數並享有會員專屬優惠。

市場也關注，因應《外送員權益保障及外送平臺管理法》預計於7月實施，外送平台面臨營運成本重大結構性改變，Uber Eats已宣布自7月21日起調漲商家服務費，未來是否進一步調整消費者端收費，對此，Uber Eats 代理總經理郭獻文表示，不排除未來調整價格的可能性，但現階段尚未定案。

王品表示，目前瘋美食會員已突破580萬人，去年會員貢獻集團營收超過55%，透過此次合作，目標年底前將會員營收占比提升2個百分點至57%以上。此次合作涵蓋王品牛排、西堤、陶板屋、石二鍋、聚日式鍋物、青花驕、12MINI等19個品牌，並首度把外送合作延伸到會員串接。會員綁定功能上線後，消費者只要綁定瘋美食會員，在Uber Eats消費即可累積點數，並回到王品體系折抵消費，進一步串聯線上與線下消費場景。

王品集團企業發展中心總經理李碧珊表示，王品持續擴大會員服務範疇，希望透過跨平台合作，讓瘋美食會員體驗不再侷限於實體門市，而是深度融入消費者日常外送情境，打造更完整的王品生活圈。

根據統計，王品上線Uber Eats首10天即繳出亮眼成績，其中12MINI快煮小火鍋銷售突破1.5萬份；5月20日推出買1送1活動後，青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」更在社群平台Threads爆紅，7天熱銷超過7,000份。

王品也透露，目前外送業務約占集團整體營收3%，其中石二鍋及12MINI為外送主力品牌，合計占整體外送營收約六成。由於外送與內用情境不同，各品牌並非全菜單上架，而是針對配送需求設計專屬商品組合，以兼顧出餐效率及餐點品質。

隨著外送市場競爭升溫，東南亞叫車與外送平台Grab日前宣布將以6億美元收購foodpanda台灣外送業務，目前仍待公平會審查。對此，Uber Eats表示，樂見市場良性競爭，競爭不僅有助於產業發展，也能為消費者帶來更多選擇與更好的服務體驗，平台也將持續優化系統與服務品質，提升競爭力。

此外，針對外界關注外送平台費率及未來是否調整消費者收費，Uber Eats表示，目前消費者端方案仍在研擬中，不排除未來調整價格的可能性，但現階段尚未定案。平台已於4月開始與合作商家溝通，相關措施預計待新制度正式上路後生效。

為歡慶上線滿月，王品也將於6月17日至30日攜手Uber Eats推出限定「主餐買1送1」活動，共有21款商品參與，包括王品牛排香烤豬大排、聚日式鍋物和風昆布雪花豬肉鍋等，價格介於189元至418元，希望進一步擴大外送市場滲透率。