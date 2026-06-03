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國旅需求撐盤 首季旅館住客突破1,821萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著國際入境旅遊市場逐步復甦及國內旅遊需求持續成長，台灣旅館業市場於2026年第1季延續回溫趨勢。根據台灣旅宿網統計，旅館業（含觀光旅館及旅館）2024年至2026年第1季住用率分別為49.29%、51.61%及53.11%，已連續3年成長，顯示旅館市場逐步回穩。

從住客人次觀察，2026年第1季旅館業總住客人次達1,821.8萬人次，高於2024年同期的1,741.7萬人次及2025年同期的1,775.8萬人次，同樣呈現連續3年成長態勢。

觀光署指出，目前旅宿市場仍以國旅需求為主要支撐。2026年第1季本國籍住客達1,309.1萬人次，占整體住客人次71.9%，反映國旅市場逐漸朝向多元化及深度化發展。

在供給面方面，2026年第1季旅館業總家數為3,396家，較去年同期減少17家，但整體房間數仍維持約19.8萬間水準。在供給穩定情況下，住用率持續成長，顯示市場需求仍具支撐力，產業發展趨勢趨於平衡。

房價方面，受到電價、人力及食材成本等營運成本上升影響，2026年第1季旅館業平均房價為3,101元，較去年同期增加約1.5%，漲幅較過去趨於平緩。

觀光署表示，從市場分布觀察，約有八成旅館房價低於整體平均水準，顯示業者持續依據不同旅客需求提供多元住宿產品及價格選擇；同時，部分旅客更加重視住宿品質與特色體驗，也帶動精緻化及特色型旅館市場發展。

隨著旅遊型態轉變，旅客除住宿需求外，也愈加重視在地文化、餐飲、美學及體驗活動等附加價值，旅宿空間逐漸成為旅遊體驗的重要環節。

觀光署指出，將持續推動「星級旅館」及「好客民宿」雙品牌制度，提升旅宿產業形象，並透過「交通部觀光署獎勵旅宿業品質提升補助要點」及產業人才培訓等措施，協助業者優化服務品質、推動數位化管理及永續轉型，提升產業競爭力。

國旅 觀光署 觀光

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