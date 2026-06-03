房子愈買愈老！全台平均購屋的屋齡31.7年 創史上最老

房價愈來愈貴，房子也愈買愈老。根據內政部不動產資訊平台統計， 2025年第四季，全台住宅買賣平均屋齡已來到31.7年，相比上一年同期又多了約2年，刷下歷史最高齡紀錄。

六都當中，除了桃園市平均購屋屋齡僅27.4年最年輕之外，其餘五都均超過30年以上，其中又以台北市最老，平均購屋屋齡約達37年，為六都購屋屋齡老化最嚴重的城市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡老化的主要因素為「房價高、都更熱」。隨房價持續攀升，不少購屋族只能「以屋齡換房價」的方式來降低購屋門檻，使整體市場平均購屋屋齡持續墊高。尤其台北市精華區開發成熟，老屋多、新屋貴，入手中古老宅整新翻修，成為市場交易主力。此外，都會區素地難求，土融條件嚴苛，讓危老成為近年建商積極發展重點，也相對推促屋齡30年以上具改建潛力的老屋交易更為熱絡，推升購屋屋齡居高不下。

至於桃園購屋平均屋齡六都最年輕，主要受惠於脫北潮人口移入、重劃區開發及捷運建設帶動，不少新興開發區釋出大量新屋供給，買氣吸納北北桃首購族與年輕家庭，有利讓購屋屋齡維持年輕水準。

張旭嵐指出，老屋雖然具備總價較低、地段機能成熟等優勢，但也可能面臨建物結構老化、維修成本增加及貸款條件受限等問題，影響居住品質與貸款上的財務壓力。同時，台灣隨著人口結構步入高齡社會，購屋屋齡也同步老化，未來恐逐漸形成「老人住老屋」的社會現象，因此危老重建仍是接下來房市核心發展趨勢。

根據台灣房屋統計，去年第四季，六都各縣市平均購屋屋齡最年輕的行政區，台北市以內湖區最年輕，但平均屋齡也有30.8年，其餘像是新北市淡水區、桃園市桃園區，平均購屋屋齡均僅約2字頭左右，而六都各行政區中，平均購屋屋齡最年輕寶座，由台南市善化區摘下，平均購屋屋齡僅有約14.7年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，購屋屋齡較年輕的行政區，多半受惠於新興重劃區開發、重大建設或產業聚落帶動，使輕屋齡住宅供給充足。