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王品攜Uber Eats打造餐飲版超級會員生態圈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品集團上線 Uber Eats 12mini賣破1.5萬鍋，6/17-6/30主餐買1送1 小資族手刀開外送團。照片提供／王品
王品集團上線 Uber Eats 12mini賣破1.5萬鍋，6/17-6/30主餐買1送1 小資族手刀開外送團。照片提供／王品

王品集團攜手Uber Eats再傳捷報！雙方合作上線短短10天即創下亮眼銷售成績，其中主打個人鍋市場的「12mini快煮小火鍋」熱銷突破1.5萬份，而「青花驕」推出的驕心涼拌酸辣粉套餐搭配買一送一活動，更在社群平台Threads掀起討論熱潮，短短7天狂賣超過7,000份，展現王品品牌強大的市場號召力。

王品表示，自5月20日推出開幕慶買一送一活動以來，消費者反應熱烈，帶動多個品牌銷售快速成長。其中12mini成為最受小資族青睞的外送品牌，而青花驕則靠著高人氣酸辣粉套餐在社群發酵，創下亮眼銷售成績，外送訂單量持續攀升。

歡慶進駐Uber Eats滿月，王品集團再度加碼祭出優惠，自6月17日至6月30日推出Uber Eats限定「主餐買一送一」活動，集結旗下19個品牌共21款人氣商品，包括「王品牛排」香烤豬大排、「聚 日式鍋物」和風昆布雪花豬肉鍋等招牌餐點，優惠組合價格介於189元至418元之間，換算單份最低不到百元，可望再掀一波外送搶購熱潮。

除了餐點優惠外，Uber Eats新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額即可現折150元；所有用戶則可享有限量10萬組滿額折100元優惠，進一步刺激消費買氣。

王品同步預告，旗下會員經營再邁入新階段。預計今年8月起，「王品瘋美食」會員將可直接綁定Uber Eats帳號，未來消費者透過Uber Eats訂購王品旗下任一品牌餐點，即可同步享有會員專屬優惠與回饋，讓線上外送與線下門市會員權益全面整合。

目前王品瘋美食APP會員數已突破580萬人，是國內餐飲業規模最大的會員生態圈之一。由於旗下品牌橫跨鍋物、燒肉、牛排、中餐等多元餐飲類型，加上會員點數1點可直接折抵1元且無使用上限，長期深受消費者青睞。根據統計，2025年會員消費已貢獻集團超過55%的營收比重。

王品集團企業發展中心總經理李碧珊表示，集團持續擴大會員服務版圖，希望透過跨平台合作，讓王品瘋美食不再侷限於實體門市，而是深入消費者日常生活情境。未來無論在餐廳內用、外帶或外送，都能享受一致且完整的會員體驗，進一步打造全方位的王品生活圈。

隨著外送市場持續成長，加上會員經濟效益逐步發酵，法人看好王品透過Uber Eats拓展新客群、提升會員黏著度，將有助於推升下半年營運表現及品牌影響力持續擴大。

王品集團 王品 外送

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