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新青安2.0「200萬排富條款」合理？專家憂安心成家變「限制成家」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近期傳出「新青安2.0」將新增年收入200萬元排富條款、房屋總價限制、以及更嚴格的貸款資格審查。房市趨勢專家李同榮表示，如此修改，只從金融風險管控角度思考，卻忽略了新青安協助首購、成家、婚育的初衷，貿然上路，恐讓「安心成家」，變成「限制成家」。

他表示，新青安2.0不應只是風險控管升級，而應重新回歸「首購安心成家政策」的核心精神，他認為不應有收入、房價、貸款等限制，但寬限期應從5年縮短為3年。

首先在年收入200萬元排富條款方面，李同榮表示，這項限制，表面上看似合理，但實際上，在高房價時代，許多年收入超過200萬元的雙薪家庭，依然買不起房。

尤其台北市、新竹市、台中七期等高房價區域，即使雙薪收入超過200萬元，也可能仍需背負高額貸款與沉重生活支出。更重要的是，這些族群往往正是準備結婚、生育、建立家庭的主要人口，也是政府極力在推動婚孕政策的重要族群。

政府若以所得作為排富依據，看似公平，實際上卻可能懲罰努力工作的中產家庭，也與婚孕政策相違，因為台灣現在最大的危機不是「高所得首購族」，而是少子化與不婚不生。

其次，目前市場傳出，新青安2.0將依縣市設定不同總價上限，例如台北市、台中市、新竹市等高價區，可能有不同級距。

但問題是台灣各地房價落差極大，很難用單一總價標準區分是否合理。同樣是自住需求：在雲林可能購買千萬元住宅，但在台北市，基本兩房產品可能就超過兩千萬元。

若政府用總價限制政策資格，容易造成區域不公平，若用區域限制也徒增差異公平性，更徒增複雜性。真正該認定的標準應是，是否為首購、自住，而不是房價高低，否則高房價地區首購族反而最容易被排除。

利率及寬限期部分，李同榮表示，新青安政策之所以受到歡迎，核心原因在於：低利率、長年期與寬限期。尤其對剛成家的年輕家庭而言，確實降低初期負擔。

但目前五年寬限期過長，也容易形成市場副作用。包括部分投資客利用低利套利、短期轉售、甚至形成「假自住、真投資」。

因此，政府應保留利率補貼，但適度縮短寬限期。至於利率補貼，建議應至少維持五年，但寬限期由五年調整為三年。如此既能協助首購族度過最辛苦的成家初期，也能避免過度槓桿與投機操作。

李同榮表示，新青安另一個根本問題，是社會普遍認為它帶有濃厚的短期政策色彩。每逢選舉前加碼，選後又開始檢討退場，結果造成市場預期混亂，也容易扭曲房市。

台灣真正需要的，不是選舉式住宅政策，而是長期穩定的首購制度。因此，政府應將新青安升級為「首購安心貸款政策」，並建立長期穩定、可預期的機制。如此才能讓首購族安心成家、青年願意結婚、家庭敢於生育。

李同榮指出，台灣住宅市場問題，不只是房價，年輕人不敢結婚、不敢生育、不敢購屋更嚴重，新青安2.0若只是增加更多金融或其他限制，可能防堵了投資客，卻也傷害了真正需要幫助的首購族。

新青安 李同榮

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