甘蔗田裡集體發聲！臺灣農民組合百年特展重返歷史現場

2026年適逢「臺灣農民組合」成立一百週年，國立中興大學歷史學系攜手財團法人大眾教育基金會、高雄市立歷史博物館，共同推出「臺灣農民組合與簡吉百年紀念特展」，2日起至7月5日於台中國立公共資訊圖書館展出。

1920年代，當臺灣多數人口仍生活於農村，甘蔗、稻米與香蕉支撐著臺灣經濟命脈，農民卻長期面臨土地被收回、收購價格遭到壟斷等困境。一群農民與知識青年開始透過組織集體發聲，其中，出身高雄鳳山新甲農村的簡吉成立「鳳山農民組合」，成為臺灣農民運動的重要起點。

日治時期，臺灣農民長期受糖業制度與地主制度壓迫，蔗農、蕉農與佃農普遍面臨土地遭收回、收購價格不對等問題。1925年，原任教於鳳山公學校的簡吉，因協助佃農成功抵制地主提前收地，加上同年「二林蔗農事件」爆發，決定辭去教職投入農民運動。

從高雄鳳山出發的農民運動，其後逐步擴展至大甲、大屯、中寮等地，「鳳山農民組合」也成為臺灣農民運動的重要起點，陸續串起全臺農民組合支部；至1927年末，臺灣農民組合已有17個支部、2萬4,100位組合員，介入指導案件超過420件，成為臺灣近代重要的社會運動之一。

「臺灣農民組合與簡吉百年紀念特展」透過大量歷史照片、文獻、報刊、規約、獄中日記與珍貴手稿，呈現臺灣農民運動從萌芽、擴張到遭受打壓的歷程。

展覽中也特別呈現簡吉妻子陳何的人生故事；當年簡吉長年投入社會運動、甚至數度入獄時，陳何獨自撐起家庭，後來更取得助產士資格，在動盪年代中照顧家庭與地方婦女，從教師、母親到助產士，她不只是簡吉背後默默支持的家人，更是臺灣近代女性生命史的重要身影。

今天的開幕儀式，包括大眾教育基金會董事長簡明仁、中興大學副校長蔡清標、國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人都出席共襄盛舉。

蔡清標表示，中興大學歷經「臺中高等農林學校」及戰後「臺灣省立農學院」等發展階段，與臺灣農業發展有深厚歷史連結。此次特展不只是回顧農民運動歷史，也希望透過學術研究與公共展覽結合，讓更多民眾重新理解臺灣農村社會的發展脈絡與土地記憶。

中興歷史學系主任侯嘉星指出，「臺灣農民組合」不只是百年前的農民抗爭，更是臺灣近代社會運動的重要起點之一。

本次展覽內容，特別聚焦於中部地區農民運動發展，包括中部地區二林蔗農組合、大甲農民組合、大屯農民組合及中寮農民組合等重要事件，重新梳理百年前農民如何透過組織力量，為土地、生存與公平發聲，也重新看見臺灣農民歷史背後的人物故事與時代意義。

財團法人大眾教育基金會創辦人、簡吉後代簡明仁董事長表示，父親簡吉投入農民運動，不只是替農民爭取權益，更希望農民能擁有尊嚴與受教育的機會。

基金會2004年起持續推動「簡吉」與臺灣農民運動相關巡迴展覽與講座，希望讓更多年輕世代理解，今日社會所擁有的民主、公平與公民意識，其實都與百年前，這群願意為土地與人民發聲的人有關。

本次展覽另規劃專題講座、主題書展與城區走讀等系列活動。題書展結合國資圖館藏資源，精選農民運動相關書籍。

今天開展首場專題講座，邀請國立中央大學歷史研究所特聘教授鄭政誠，探討農民運動中的農村啟蒙與教育實踐。

6月13日，中興歷史學系也將辦理城區走讀活動，串聯綠川流域、臺中舊火車站與倉庫群、陳文銘故居、帝國製糖會社臺中營業所等文化地景，帶領民眾從城市紋理與產業歷史中，重新感受臺灣農業、糖業與社會運動之間的歷史連結。

主辦單位希望藉由特展，讓民眾重新看見臺灣農民歷史背後的人物故事與時代意義。記者宋健生/攝影

展覽聚焦中部地區農民運動發展，包括二林蔗農組合、大甲及大屯農民組等事件。記者宋健生/攝影