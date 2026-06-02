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南台灣建築人陳聰徒首登台中大師講座 解碼富立美學心法

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
南台灣建築人陳聰徒(左3)首登台中大師講座，解碼富立美學心法。記者宋健生/攝影
南台灣建築人陳聰徒(左3)首登台中大師講座，解碼富立美學心法。記者宋健生/攝影

台中市建築經營協會六月份大師講座，2日邀請在台南豪宅市場立足30年、被業界譽為「靠口碑就能賣房」推手、富立建設總監陳聰徒，以「享受建築空間-生態．藝術．文化．休閒」為題，深度解碼富立如何將室內設計、建築美學與藝術收藏融合為一，打造兼具文化厚度與長期價值的經典生活空間。

富立建設前身為1973年成立的百立室內設計，1986年正式成立建設公司，從承作實品屋、兩戶住宅起步，逐步發展至透天社區與大樓建案，一路延伸至百坪豪宅與渡假產業。

出身室內設計背景的陳聰徒，比一般建商更懂得從「人的居住視野與生活機能」思考建築。

早在23年前，富立便已執行大尺度的「建築退縮」概念，代表作如「永恆天詩」、「遠奏曲」等，以寬敞棟距打造通風、隔熱、節能的居住空間，陳聰徒更秉持「最差時段、最好地段」的精準獵地眼光，帶領富立歷經921震災等市場低潮始終屹立不搖，並於2013年榮獲國家卓越建設獎「建築人物獎」肯定。

富立的作品不僅是台南名流爭相收藏的頂級住宅，也是國際級建築美學的代名詞，其代表作「耘非凡」，於2017年榮獲全球卓越建設獎高層住宅類銀獎，台灣之光王建民亦為該社區的住戶。

陳聰徒更將藝術收藏的愛好融入建築，2016年於耘非凡社區一、二樓共約600坪空間，創立全台最大的民間美術館「耘非凡美術館」，並於2015年台南藝術博覽會相中藝術家李光裕作品後，商請其重新創作大型「一線天」雕塑，進駐「耘非凡」三棟建築的中庭，將大師級雕塑與常態性藝術策展帶進住戶日常。

近年富立將美學觸角，由住宅延伸至旅館與渡假產業，從台東「長濱畫日風尚」，及引進晶華集團（2707）旗下的「捷絲旅台南虎山館」。目前又興建近台江國家公園的「逸點亦旅渡假村」，陳聰徒成功證明，未來的建築不應只是單純的銷售產品，而應是能承載生活溫度與人文價值的空間，更應成為兼具文化、美學與收益性的生活載體。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，台南與台中皆為深具文化底蘊、注重建築美學的城市，陳聰徒曾為台灣建築美學文化經濟協會副理事長，現任台南市不動產建築開發公會榮譽理事長，在不動產美學與空間整合領域深耕超過35年，已是南部建築界的標竿。

紀樹能說，富立從細膩的室內設計格局出發，擴展到百坪豪宅、甚至跨足渡假旅館產業的成功經驗，對於，正面臨精緻化品牌轉型的中部建築同業而言，是一場極具震撼力與啟發性的「空間戰略指南」。

台中市建築經營協會理事長紀樹能(右)與應邀演講的富立建設總監陳聰徒合影。記者宋健生/攝影
台中市建築經營協會理事長紀樹能(右)與應邀演講的富立建設總監陳聰徒合影。記者宋健生/攝影

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