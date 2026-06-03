百貨業年中大檔開戰 遠百、新光三越拚業績成長

股市飆漲帶動消費信心，百貨年中檔期大戰開打。遠百（2903）今年提前推出60周年系列活動，攻換季與暑假前採購需求，業績目標上看30億元，挑戰成長5%；新光三越年中慶強攻點數經濟，目標成長四成；宏匯廣場瞄準畢業季、端午節，目標成長18%；微風年中慶也將開跑，預料將再挹注另一波業績成長。

遠百將於明年迎接60周年，昨（2）日舉辦「邁向60感恩有您」慶祝活動，揭示未來營運方向，將以「體驗升級、數位轉型、永續深化」為核心，透過展店擴張、體驗升級、數位轉型、管理創新、電商發展及ESG深化等六大成長引擎，推動整體營運動能。

年中檔期活動則從即日起至6月28日，攜手九家銀行祭出優惠，包括全館消費滿3,000元送300元、名品滿1萬元送600元，並推出電影票等來店禮，檔期業績目標上看30億元，挑戰年增5%。

新光三越年中慶將於6月4日登場，結合SKM Pay與七大指定銀行推出全館單筆滿5,000元送2,000點、名品、大家電、法雅客及iStore單筆滿1萬元送4,000點等優惠，並搭配聯名卡與銀行加碼回饋，檔期業績目標挑戰年增四成。

新光三越指出，今年前五個月全台業績較去年同期成長約兩成，主要受惠會員經濟深化與多元消費題材帶動。業種方面，此美容服務及3C商品為表現較佳。美容業種以SOCIE等品牌表現突出；3C商品則受惠新品上市效應，包括蘋果（Apple）於3月中下旬推出新品，以及任天堂新機帶動買氣，推升相關業績成長。

宏匯廣場則鎖定消費者換季與生活升級需求，於6月4日至24日推出年中慶，以「LEVEL UP生活升級」為主軸，目標成長18%。本次檔期採分級回饋策略，周五至周日全館當日累計消費滿3,000元贈200元抵用券；3C、大家電及健康器材單筆滿1萬元贈500元抵用券，強化實用型商品購買誘因。

微風年中慶活動期間從6月4日至6月28日止，為期四周，微風積點禮遇會員持微風聯名卡於指定館別與專區消費，即可享有「滿萬送萬點」、「滿千送千點」等超值點數回饋，檔期總回饋最高可達13%。