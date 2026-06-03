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好食好事催動食農鏈轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
好食好事首度參展InnoVEX，頂固開發執行長葉明杰（左起）、好食好事基金會董事長楊瑞昌、執行長林薇真集結食農科技與永續創新團隊參展。記者潘俊宏／攝影
好食好事首度參展InnoVEX，頂固開發執行長葉明杰（左起）、好食好事基金會董事長楊瑞昌、執行長林薇真集結食農科技與永續創新團隊參展。記者潘俊宏／攝影

當AI、數據分析與智慧應用成為全球科技產業競逐焦點，食品與農業供應鏈也搭上科技應用的新場域。好食好事加速器今年首度參加科技新創展會InnoVEX，與台北電腦展（COMPUTEX）」同期在台北南港展覽館舉行，打造「HAOSHi Foodture Hub-好食好事未來食農創新館」。

好食好事加速器集結八家食農科技與永續創新團隊，共同展示AI如何從科技展場走進餐飲門市、食材採購與供應鏈管理，為傳統食農產業注入全新數位轉型動能。

好食好事基金會自2017年成立「加速器計畫」以來，持續投入食農、食品科技與氣候科技領域，透過新創輔導、企業合作、投資鏈結與國際交流，協助新創從產品驗證走向市場拓展。

InnoVEX為重要國際新創展會，長期匯聚全球科技新創、投資機構、企業買主與創新加速組織。好食好事此次首度參展，不只是品牌曝光，更希望將食品與農業供應鏈創新帶進以AI、數位應用及硬體科技為主軸的國際舞台，讓更多科技產業看見食農領域的轉型需求與商業潛力。

好食好事基金會執行長林薇真表示，食農產業早與科技深度結合，從智慧農業、物聯網、無人機到衛星監測技術，都正在改變農業生產模式；農作物進入加工階段後，包括製程創新、生產技術升級，以及植物肉、植物蛋等新興食品科技，也都是加速器長期關注與扶植的重要方向。

她指出，過去食品與農業供應鏈常被視為傳統產業，但隨著缺工、成本波動、物流效率、食品保存及永續轉型等挑戰加劇，產業對科技解決方案的需求正快速攀升。當食材價格、消費評價與供應鏈資訊逐漸數據化後，AI工具也開始成為業者在採購、備料、展店與服務管理上的重要決策助手。

此次參展團隊中，來自台灣的「快帶科技」以EO Insights平台切入餐飲門市營運管理，透過AI整合Google評論、顧客口碑與在地搜尋數據，協助品牌掌握門市服務品質與營運風險；來自新加坡的「Farmio」則以AI Agent技術切入餐飲食材供應鏈，協助業者掌握供需與價格變化，作為採購與庫存管理的重要依據。

此外，展區也集結多家特色新創，包括提供AI展店選址與商圈分析服務的團薦科技、優化顧客管理體驗的以力科技、專注微生物多體學與代謝健康研究的雷文虎克生物技術、開發高蛋白控醣麵產品的日日好食、以碳晶體技術延長蔬果保存期限的恰口科研，以及推動智慧回收循環經濟的ECOCO等，展現食農科技產業的多元創新能量。

林薇真分析，除了協助新創技術落地，好食好事近年也積極推動國際市場拓展。林薇真透露，過去已帶領團隊前往日本、馬來西亞及美國進行企業參訪與潛在客戶媒合。其中，美國市場規模龐大，是許多新創企業布局海外的重要目標，加速器也協助團隊探索商業機會與進軍美國市場的可行路徑。

她進一步表示，今年下半年將規劃前往印尼與新加坡，透過商務交流、企業參訪及市場媒合活動，協助更多食農科技新創與國際市場接軌，拓展海外合作機會。

COMPUTEX

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