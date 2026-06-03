華航導入 AI 技術 抓住高端客

華航（2610）搶攻高端旅客市場再出新招！隨著全新波音787客機即將陸續交機，華航不僅全面升級客艙產品，在數位娛樂方面，華航也導入多項創新功能，堪稱用AI的全新服務技術，款待全球AI時代帶來的商務客。

華航表示，COMPUTEX匯聚全球科技產業領袖、高階商務人士及國際買主，與華航長期經營的商務客群高度重疊。此次參展除展示全新客艙產品外，也透過航空職人講座及互動交流活動，介紹華航客貨運服務與全球航網優勢，希望提升品牌國際能見度，並搶攻AI時代帶來的高端商務旅運商機。

據悉，新的華航豪華經濟艙每個座位均配備15.6吋4K高畫質個人影音系統，並領先業界推出智慧行動裝置連接功能，旅客可直接使用手機或平板操控機上娛樂系統，同時支援藍牙耳機配對，讓飛行體驗更加便利流暢。另外，更首度攜手國際時尚品牌打造機上備品，希望從硬體設備到服務體驗全面升級，可望為下半年增添載客新動能。

華航董事長高星潢與總經理陳漢銘昨（2）日出席COMPUTEX 2026展區開幕活動，首度公開全新波音787客機豪華經濟艙座椅，以「山城星芒」為設計概念，靈感來自台灣山城夜景與星光交織的意象。客艙共配置28席座位，採2-3-2布局，椅套以「山城夜境」為設計主題，透過光影變化呈現如九份山城般層次豐富的視覺效果，搭配金屬鉻色飾件與溫潤皮革材質，兼具科技感與人文美學。