世足賽效應 儒鴻、聚陽、遠東新都受惠

隨著2026年世界盃足球賽將於6月11日開踢，全球運動品牌提前展開備貨，台灣業者包括製鞋廠在內，紡織供應鏈也同步受惠。其中，儒鴻（1476）、聚陽（1477）及遠東新（1402）被視為最具代表性的概念股，包括機能布料、成衣製造及環保材料需求升溫。

儒鴻受惠國際品牌提前備貨世足相關商品，加上新產品放量，第2季營運表現可望優於去年同期。

該公司先前指出，世足相關訂單自第1季末起逐步進入出貨高峰，帶動第2季接單與出貨動能升溫。目前訂單能見度已延伸至第4季初，隨著品牌客戶持續拉貨，下半年營運仍有支撐，但後續仍須觀察全球終端消費需求變化。

聚陽同樣搭上世足商機列車。公司指出，今年世足相關產品自第1季開始逐步放量，第2季成為主要出貨期，帶動產能利用率維持高檔。隨著品牌客戶完成賽事前鋪貨，相關訂單已於5月底前後陸續出貨完畢，接下來將由秋冬新品接棒，支撐下半年營運表現。

遠東新表示，本屆世界盃共有12支晉級會內賽國家隊採用其科技布料製成的球衣，顯示環保機能材料已獲國際品牌廣泛採用。