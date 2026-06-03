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史上規模最大的世足賽將登場 製鞋廠全年景氣有望撥雲見日
國內製鞋廠在歷經前二年的庫存去化調整後，今年隨著史上規模最大的世足賽即將登場，運動風潮再起，整體營運也將迎來強勁的反彈力道，業界形容，製鞋等相關產業景氣今年有望一掃陰霾，「撥雲見日」。
過去二年，以Nike、Adidas為首的全球運動品牌全力衝刺去化庫存，使得代工廠訂單備受壓抑。隨著終端庫存回到健康水位，各大品牌今年擴大釋出新訂單，各家廠商訂單能見度普遍看到下半年，帶動產能利用率逐步回升。
目前已知，寶成（9904）與豐泰（9910）除了穩固越南、印尼兩大主力基地外，近年積極加碼印度建廠與擴廠，來億、鈺齊（9802）也推進印尼建廠，未來隨著新廠產能逐步開出，將成為拉動出貨量的新引擎。
志強除了傳統專業足球鞋代工外，近期切入慢跑鞋（如Brooks、Asics）成果顯現，產品組合更加多元。百和（9938）身為織帶、黏扣帶等鞋材大廠，受惠整體製鞋業景氣復甦，出貨也同步出現回升。
整體來看，今年製鞋業的增長，已從過去的「量增」轉向「質與量並重」。
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