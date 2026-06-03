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華航看好下半年航空市場 參與電腦展 展示787豪華經濟艙座椅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，董事長高星潢（前排左）、總經理陳漢銘（前排中）、台灣區處處長馮震宇（前排右）親自體驗。圖／華航提供
華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，董事長高星潢（前排左）、總經理陳漢銘（前排中）、台灣區處處長馮震宇（前排右）親自體驗。圖／華航提供

華航（2610）昨（2）日首度參與台北國際電腦展（COMPUTEX），全新的787新機豪華經濟艙座椅首次亮相，董事長高星潢看好下半年航空市場，客運需求續熱加上AI產業帶動高科技貨運需求強勁，對下半年客貨市場表現抱持高度期待。

另外，長榮航空（2618）攜手外貿協會連續第三年參與COMPUTEX，不僅展示企業差旅服務數位化成果，也藉由北美新航線布局，搶攻全球AI產業帶動的國際商務差旅商機。

AI商機強大，高星潢表示，貨運上半年蓬勃發展，下半年有非常高的期待， AI伺服器，無人機等產品需求直線攀升，東南亞轉運至北美的貨流模式持續運作；今年上半年貨運表現相當亮眼，帶動航空貨運需求維持高檔，航空貨運市場發展深具信心。

國籍航空公司國際航線客運燃油附加費6月7日起較上個月減收長程線約台幣800元，短程線310元，針對下半年機票價格走勢，高星潢表示，票價最終仍取決於市場供需狀況，並非長程航線一定比短程航線昂貴，若短程航線需求強勁，同樣可能出現票價上漲情況。航空公司將持續依據市場需求及成本變化進行合理調整。

今年華航首度參與台北國際電腦展，也讓外界關注AI產業崛起對航空貨運市場帶來的機會。高星潢進一步表示，高科技產業最重視的就是速度，而空運正是支撐全球高科技供應鏈不可或缺的重要運力。雖然空運成本較高，但對講求時效的AI與科技產業而言屬於合理支出，航空業與科技產業正透過速度創造更大的產業價值。

華航昨日首度展示備受市場關注的波音787客機豪華經濟艙實體座椅。對於新機交付與航線布局規劃，總經理陳漢銘表示，今年最期待的就是787順利交機。新機到位後，初期將優先投入首爾、大阪等區域航線營運，透過增加起降次數及飛行時數累積營運經驗，隨後再逐步布局中長程航線市場。

陳漢銘透露，華航目前已派出兩組專業團隊密切關注交機進度，希望新機能夠盡快交付，預期今年下半年就有機會正式投入營運，進一步強化機隊競爭力與航網布局。

隨著787新機亮相，市場也關注華航未來艙等配置策略。陳漢銘表示，近年豪華經濟艙市場需求明顯成長，且客群逐漸年輕化，許多企業差旅客戶也偏好選擇豪華經濟艙產品。

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