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世足賽效應！成衣、製鞋廠唱旺 寶成、來億等營運盛況有望延伸到下季

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
史上規模最大的世足賽開踢，將在下周四（6月11日）登場，帶旺相關服飾、球鞋製造供應鏈營運動能。 路透
史上規模最大的世足賽開踢，將在下周四（6月11日）登場，帶旺相關服飾、球鞋製造供應鏈營運動能。 路透

史上規模最大的世足賽開踢，將在下周四（6月11日）登場，帶旺相關服飾、球鞋製造供應鏈營運動能，部分業者透露，本季接單已經滿載，必須增加班次、人力才能滿足客戶需求，這樣的盛況有望延伸到下季。

另外，加上製鞋業進入傳統旺季，品牌客戶拉貨潮逐月顯現，包括寶成、來億、志強、鈺齊等製鞋大廠，第2季起接單與出貨潮一波波，法人預期，下半年在世足賽訂單湧入下，營運也將優於上半年。

號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽，今年除由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦之外，參賽國更擴增至48國，隨著全球運動與戶外市場需求逐步回升，在世足賽助攻下，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。

值得注意的是，隨著足球運動在北美市場（2026世界盃主辦地）的參與人數大幅增加，對於專業足球鞋的需求已呈現結構性成長，對台廠接單更是一大長期利多。

目前，各製鞋大廠第2季起接單與出貨同步升溫。寶成4月合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；值得注意的是寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣有回穩跡象。

豐泰4月合併營收68.19億元，月增3.3%、年減6.1%，已連續二月呈月增正成長走勢。

來億4月合併營收42.11億元，雖年減9.2%，但第2季進入傳統旺季，品牌客戶陸續啟動拉貨潮，身為Adidas核心代工廠的來億將因此受惠。

鈺齊4月合併營收16.35億元，月增36.9%、年增9.7%，不但回到年月雙增，且為今年以來單月營收新高，顯示營運逐步脫離第1季低谷。鈺齊目前確認訂單能見度可達第3季，審慎正向看待秋冬季鞋款的整體接單態勢。

志強4月合併營收21.25億元、年增5.9%，結束連六月年減走勢，回到成長軌道。法人表示，足球鞋進入傳統旺季，加上世足賽即將登場，印尼新廠產能持續開出，志強營運可望逐月增溫。

同時，志強在足球鞋之外，積極發展ASICS及Brooks跑鞋訂單，力求多元化產品組合；而第2季印尼廠開始放量後，跑鞋陸續出貨，加上世足賽出貨旺季來臨，預期下半年營運將優於上半年，全年合併營收看好持續突破新高。

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世足賽 鈺齊 寶成

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