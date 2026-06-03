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法律頻道／主體在台境外新創 金援來了

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

國發基金配合各部會推動產業主題投資，其中由經濟部產業發展署負責的「策略性服務業」與「策略性製造業」方案，近日提出四項新措施，包括提高新創配投比例、開放企業創投CVC成為配投來源、增加後續輪次投資額度，以及開放投資營運主體在台灣的境外公司。

這四項措施各有意義，但若從台灣新創國際化的角度來看，最值得注意的，是境外架構公司明文被納入政策投資考量。

過去政府資金投資新創，常以公司是否設立在台灣作為判斷標準。但公司登記地未必等同公司價值及國籍認同。許多台灣創業者為了募資和市場需求，會採取境外公司架構。所謂境外公司，並非指狹義的BVI、開曼或其他避稅公司；對新創而言，境外公司也可能是為了經營當地市場而設立的美國、日本或東南亞國家公司。

這次政策願意把「營運主體在台灣的境外公司」納入，方向非常值得肯定。

但政策放寬不代表可以沒有界線，方案要求境外公司須符合兩項條件之一：台灣境內營收超過總營收50%，或台灣境內研發超過總研發投入的50%。這反映政府資金仍要確認公司與台灣之間具實質連結，設計頗為合理，但關鍵將會在執行的細節。以下說明供參：

一、境內營收超過50%，這個標準對真正要出海的台灣新創來說，海外營收比重提高，往往是成功國際化的結果。如果一家新創的產品打進美國、日本或東南亞市場，境外營收也快速成長超過半數，本應該是政策希望看到的成果，不宜反而成為政策投資的障礙。

二、境內研發投入超過50%，這個要項能反映台灣在新創價值鏈中的位置。市場可以在海外，客戶可以在海外，公司也可能設在國外，但只要核心研發、關鍵人才、技術累積與產品開發仍在台灣，政府資金支持這類公司，仍然符合扶植台灣創新能量與產業升級的政策目的。如果認定能夠看見實質研發活動，政策就有機會把海外市場、外國資金與台灣研發能量連結起來。

此外，這項政策的想像，或許也不應只停留在「台灣創辦人設立境外公司，再回來申請台灣投資」而已。在國際化過程中，台灣人與國際人才的合作將是國際化的必經過程，也是鼓勵方向。未來若團隊願意把研發、人才或技術合作放在台灣，也應該是政策性投資可支持的對象。這對台灣而言，不只是資金投出去，而是把研發與產業連結拉回台灣。

綜上，政府對新創的投資，不應只是要求公司形式上留在台灣，而是要設計出一套機制，讓台灣新創可以用境外架構走向國際市場，同時把研發、人才、技術合作與產業價值與台灣緊密連結。

境外公司架構與否不是關鍵問題，重點應該是台灣能實質與這家公司所創造的價值連接，並回饋到台灣；而只要創業者有能力把這個位置，用制度、合約與投資架構固定下來，就值得獲政府的資金、資源支持。

新創在面對政策資金、境外架構與國際募資時，不能只靠熱情與想像。應把市場策略、投資條件與法律架構一併規劃好，才能真正成為一間可以募資、可以成長，也可以走向國際市場的公司。

創業 營收

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