經營密碼／把關鍵行為變成習慣

在輔導企業時常發現一個現象，表面上看似是「策略」錯誤，實際上，往往是企業內部的「關鍵行為」沒有被落實，進而內化為公司的日常「習慣」。

《原子習慣》提出一個很重要的觀點，績效的差距，源自「日常行為」的長期累積，真正的問題不是「目標」而是「系統」，不要問目標要達成什麼？而是問具體達成目標的關鍵行為，有沒有被養成習慣。

以下三個案例，說明問題的本質及改變的關鍵。

一家中部連鎖餐飲品牌，面臨來客數持平但回購率下降的困境。董事長原本以為是品牌老化，計畫重新裝潢加強行銷，但我們觀察後發現，問題不在品牌，而在「服務行為的不穩定」。

同一間店、不同時段的服務品質差異極大，顧客感受到的，是服務是否一致，而非品牌形象。我們設計了三個簡單但關鍵的行為：顧客進門三秒內打招呼、點餐時推薦一項商品、離店前說標準感謝語，並納入每日檢核與即時回饋，透過門市排行榜增加參與感。

三個月後，門市氛圍一致，回購率回升，董事長感嘆：「原來不是品牌不行，而是每天該做的事沒做好。」

另一個案例是一家B2B設備代理商，業績時好時壞。管理層原以為是市場景氣，但分析後發現，差異源自業務行為的不一致。績效好的業務有固定「習慣」：明確目標、系統化拜訪、持續追蹤；績效差者多半「等客戶回應」。

我們把高績效業務的行為具體化，例如：每周固定聯繫既有客戶、每次拜訪後24小時內回覆紀錄、每周至少新增一定數量的潛在客戶。接著，把這些行為納入簡單的顧客關係管理系統追蹤，並設計每周回饋機制，讓業務能看到自己的行為與結果之間的關聯。

半年後，全體業務績效明顯提升，公司從「看天吃飯」轉向「靠系統運作」。

日本趨勢大師大前研一也建議，讓業績差業務完整跟著頂尖業務跑流程、觀察、寫學習報告，並轉化為每日習慣，實務證明效果非常好。

第三個是一家零售通路企業。過去高度依賴幾位明星店長，一旦人員異動，業績就大幅波動。

我們透過現場觀察與數據分析，拆解高績效店長的行為：每日檢查熱銷商品庫存、主動與顧客互動、即時調整陳列位置。並將它轉化為明確的作業流程。再透過簡單的數位工具進行回饋，讓每一位店長都複製這些行為。半年後，即使沒有明星人物，多數門市仍能維持穩定成長。

這三個案例其實指向同一個核心：企業的問題，不在於缺乏策略，而在於缺乏「讓策略落地的行為系統」。

管理大師彼得．杜拉克提醒我們，管理的價值，不在於要求人改變，而在於建立一個讓人自然做對的環境。企業聚焦不要一直「再多做什麼」，反而應提醒自己：「把優質的事，具體落實並成為習慣」。因為競爭力來自無數正確行為的累積。當企業能夠把「關鍵行為」內化為「習慣」，績效就不再是偶然。