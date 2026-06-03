聽新聞
0:00 / 0:00

經營密碼／把關鍵行為變成習慣

經濟日報／ 王建彬（財團法人商業發展研究院院長）

在輔導企業時常發現一個現象，表面上看似是「策略」錯誤，實際上，往往是企業內部的「關鍵行為」沒有被落實，進而內化為公司的日常「習慣」。

《原子習慣》提出一個很重要的觀點，績效的差距，源自「日常行為」的長期累積，真正的問題不是「目標」而是「系統」，不要問目標要達成什麼？而是問具體達成目標的關鍵行為，有沒有被養成習慣。

以下三個案例，說明問題的本質及改變的關鍵。

一家中部連鎖餐飲品牌，面臨來客數持平但回購率下降的困境。董事長原本以為是品牌老化，計畫重新裝潢加強行銷，但我們觀察後發現，問題不在品牌，而在「服務行為的不穩定」。

同一間店、不同時段的服務品質差異極大，顧客感受到的，是服務是否一致，而非品牌形象。我們設計了三個簡單但關鍵的行為：顧客進門三秒內打招呼、點餐時推薦一項商品、離店前說標準感謝語，並納入每日檢核與即時回饋，透過門市排行榜增加參與感。

三個月後，門市氛圍一致，回購率回升，董事長感嘆：「原來不是品牌不行，而是每天該做的事沒做好。」

另一個案例是一家B2B設備代理商，業績時好時壞。管理層原以為是市場景氣，但分析後發現，差異源自業務行為的不一致。績效好的業務有固定「習慣」：明確目標、系統化拜訪、持續追蹤；績效差者多半「等客戶回應」。

我們把高績效業務的行為具體化，例如：每周固定聯繫既有客戶、每次拜訪後24小時內回覆紀錄、每周至少新增一定數量的潛在客戶。接著，把這些行為納入簡單的顧客關係管理系統追蹤，並設計每周回饋機制，讓業務能看到自己的行為與結果之間的關聯。

半年後，全體業務績效明顯提升，公司從「看天吃飯」轉向「靠系統運作」。

日本趨勢大師大前研一也建議，讓業績差業務完整跟著頂尖業務跑流程、觀察、寫學習報告，並轉化為每日習慣，實務證明效果非常好。

第三個是一家零售通路企業。過去高度依賴幾位明星店長，一旦人員異動，業績就大幅波動。

我們透過現場觀察與數據分析，拆解高績效店長的行為：每日檢查熱銷商品庫存、主動與顧客互動、即時調整陳列位置。並將它轉化為明確的作業流程。再透過簡單的數位工具進行回饋，讓每一位店長都複製這些行為。半年後，即使沒有明星人物，多數門市仍能維持穩定成長。

這三個案例其實指向同一個核心：企業的問題，不在於缺乏策略，而在於缺乏「讓策略落地的行為系統」。

管理大師彼得．杜拉克提醒我們，管理的價值，不在於要求人改變，而在於建立一個讓人自然做對的環境。企業聚焦不要一直「再多做什麼」，反而應提醒自己：「把優質的事，具體落實並成為習慣」。因為競爭力來自無數正確行為的累積。當企業能夠把「關鍵行為」內化為「習慣」，績效就不再是偶然。

延伸閱讀

數位行銷／老闆領先用AI 數位轉型起點

從寓言學管理／以身作則 凝聚組織共識

商業興觀點／關係設計 打造品牌護城河

長照現場辛酸！台大教授目睹照服員蹲角落 「手背上」寫長者體溫與脈搏

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

百貨業年中大檔開戰 遠百、新光三越拚業績成長

股市飆漲帶動消費信心，百貨年中檔期大戰開打。遠百今年提前推出60周年系列活動，攻換季與暑假前採購需求，業績目標上看30億元，挑戰成長5%；新光三越年中慶強攻點數經濟，目標成長四成；宏匯廣場瞄準畢業季、端午節，目標成長18%；微風年中慶也將開跑，預料將再挹注另一波業績成長。

好食好事催動食農鏈轉型

當AI、數據分析與智慧應用成為全球科技產業競逐焦點，食品與農業供應鏈也搭上科技應用的新場域。好食好事加速器今年首度參加科技新創展會InnoVEX，與台北電腦展（COMPUTEX）」同期在台北南港展覽館舉行，打造「HAOSHi Foodture Hub-好食好事未來食農創新館」。

世足賽效應！成衣、製鞋廠唱旺 寶成、來億等營運盛況有望延伸到下季

史上規模最大的世足賽開踢，將在下周四（6月11日）登場，帶旺相關服飾、球鞋製造供應鏈營運動能，部分業者透露，本季接單已經滿載，必須增加班次、人力才能滿足客戶需求，這樣的盛況有望延伸到下季。

史上規模最大的世足賽將登場 製鞋廠全年景氣有望撥雲見日

國內製鞋廠在歷經前二年的庫存去化調整後，今年隨著史上規模最大的世足賽即將登場，運動風潮再起，整體營運也將迎來強勁的反彈力道，業界形容，製鞋等相關產業景氣今年有望一掃陰霾，「撥雲見日」。

世足賽效應 儒鴻、聚陽、遠東新都受惠

隨著2026年世界盃足球賽將於6月11日開踢，全球運動品牌提前展開備貨，台灣業者包括製鞋廠在內，紡織供應鏈也同步受惠。其中，儒鴻、聚陽及遠東新被視為最具代表性的概念股，包括機能布料、成衣製造及環保材料需求升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。