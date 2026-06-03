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古書今贏／保持覺醒 擺脫三難危機

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

企業經營如同西天取經，歷經魔（磨）難，才能圓滿功成。

《晏子春秋．外篇上第七齊景公在泰山設宴，君臣痛快暢飲，景公感傷「好景」不長，眼淚撲簌留下，大臣們看到老闆哭了，這樣子不得了，再好吃的菜，也得先放下筷子，擠個幾滴眼淚表示忠誠，沒想到晏子不但不配合，還哈哈大笑，景公覺得下不了台，怒氣沖沖要晏子給個說法。

晏子直言大笑的理由：「因為我看到一個膽小鬼、三個馬屁精」；接著硬槓景公：「只要是人，有生必有死，假如姜太公（創國），到現在活著，再怎樣也輪不到您坐上寶座，年紀都一大把了還看不透，真是膽小。您旁邊的這三個傢伙，明明沒事也要裝哭，只會阿諛諂媚更好笑。」

景公一聽馬上辯解：「我是看到彗星出現，覺得國家可能發生災難，所以擔心掉淚。」又被晏子數落：「既然看到異象，應該好好檢討怎麼做。」一行人回到王城後，景公連忙按照晏子的建議，推動一連串改革政策，如政務整頓、減輕賦稅、清查刑獄，齊國呈現太平。

齊國歷代君王剛接位的時候，大多能奮發向上，例如景公的先祖桓公，在管仲扶持下「九合諸侯、匡正天下」，儼然是周天子的代言人。然而，或許資源豐富得天獨厚，恒公也遺留貪玩的基因。《韓非子·難三》，桓公登上王位後開始放鬆，有人想勸誡，又怕小命不保，於是設下謎語「一難、二難、三難」，桓公猜不出，於是求助管仲。

管仲的回答是：「一難親近優伶（戲子、寵臣）疏遠賢士；二難疏於政務頻繁遠遊；三難是年紀老大後繼未定。」可惜管仲一去世，桓公把所有規勸拋諸腦後，最後還活活餓死，無人可憐。

組織領導者須覺悟：只有前仆後繼，為繼任者創造領導機會，才能免除不務正業、安於現狀、傳承無人帶來的「新三難」危機：

一、境難：對產業變遷資訊蒐集不足，對利害相關者認知不明，面對變動衝擊消極等待；可借重專業諮詢者，廣泛深入取得市場情資，依發展趨勢自省定位，重建願景共同目標，以具體標的、行程和指引，降低不確定性，提升群體信心，消除浮動不安，凝聚組織向心。

二、知難：異常問題反覆再三，沉疴無法徹底解決，可以結合專業診斷，吐故納新強化本務，找出技術知識核心，發掘真正問題和脆弱點，決不為了追求速效弄巧成絀。例如利潤降低裁員、人員不足加班、訂單流失降價。

三、行難：關鍵職務一人獨扛，或冗員增添負擔，組織忽胖忽瘦，成員能力懸殊，資源少數人掌握，見獵心喜偏偏半途而廢。可設定代理和職能教育，各階層關鍵人員，預先分段輔助銜接補足斷層，著重資源合理配置，確保整體步調、效能同步提升。

遇難未必是壞事，每次掙脫都是再次提升，三難並非分別存在，只有保持警醒策勵，注意交互影響，組織就像匯聚的流水，持續清澈深廣有活力。

老闆

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