行政治理／財政部北區國稅局長李雅晶 硬規定軟溝通 奏效

財政部去年陸續公告網紅課稅相關規定，財政部北區國稅局轄區擁有不少知名網紅。北區國稅局長李雅晶去年9月上任後，積極規劃相關輔導作業，一方面透過加強宣傳，另一方面針對點閱跟追蹤數較高的網紅發出輔導函，守住法規界線，兼顧溝通溫度，雙管齊下讓轄區內的大小網紅合法合規。

讓相關經濟制度化

在社群媒體與各式影音平台盛行下，網紅經濟已成為一股新型獲利模式。財政部去年公布網紅課徵營業稅與綜所稅相關規定，明確規範相關所得計算方式，將網紅經濟制度化，讓境內外平台與網紅之間的金流關係將更透明。考量作業規範實施初期，今年6月30日以前為輔導期間。

北區國稅局服務轄區涵蓋新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣，也是五大國稅局中，大小網紅數量最多的國稅局。因此，該如何輔導大小網紅合法合規的課徵相關稅務，成為近期最重要的工作項目之一。

李雅晶去年9月從南區國稅局調任北區國稅局後，便著手網紅報稅的相關輔導工作。李雅晶表示，國稅局同仁一方面加強宣導，透過社群媒體、持續發布相關懶人包、問答集等相關訊息，同時也會針對點閱率、粉絲數、按讚數、曝光量等較高的網紅，主動發出輔導函，網紅在收到輔導函後，上面也有專人專線解答稅務問題。

情境設定完善執行

近期不少大網紅在收到輔導函後，驚覺居然要回溯申報過去五年的營業稅與所得稅。李雅晶指出，在財政部去年發布相關規定後，在正式發出輔導函之前，國稅局內部已經啟動相關教育訓練，先讓同仁們熟悉可能會遇到的情境、被網紅詢問的相關問題，因此目前輔導作業都相當順利。

李雅晶為政大財稅系、政大財政研究所畢業，在去年9月調任北區國稅局長之前，稅務相關資歷非常完整。她出身賦稅署基層，相當熟悉稅務工作，更從綜合規劃司長、國際財政司長一路升任至賦稅署副署長，之後更赴南區國稅局領導一線財稅實務工作。

熟悉她的財政部官員表示，李雅晶個性相當嚴謹，只要推動新政策時，一定會先了解政策背後的目的，制定可行的執行目標，而且相關執行目標一定是先與內部同仁溝通，當同仁熟悉政策後，才會啟動對外的輔導工作，確保國稅局同仁們立場一致，這樣才不會出現有民眾在不同窗口會得到不同答案的窘境。

在嚴謹的性格下，她同時也是一個非常疼愛小孩、致力於兼顧工作與家庭的好媽媽。與她熟識多年的官員透露，財政部的工作相當繁重，同時要兼顧育兒的家庭生活是非常辛苦的一件事情，但相當喜歡小孩的李雅晶沒有任何怨言，從懷孕時期就扛下各種壓力、克服困難，梳理出工作與育兒生活的平衡點。

李雅晶在推動公務與經營家庭的細膩與周延，也是她在第一線推行稅務工作上的態度，以專業為基礎、以輔導為優先，穩健配合賦稅署推動新制上路，也成為北區國稅局同仁面對網紅報稅輔導工作時的堅強後盾。