憶聲基金會6月13日辦公益講座 林靜芸分享失智照護心路歷程

隨著高齡化社會來臨，「照顧」已成為許多家庭共同面對的重要課題。從陪伴、理解到生命歷程中的相互扶持，照顧不只是責任，更是一份深刻的人生課題。為推廣正向樂活與人文關懷精神，財團法人憶聲科技文教基金會將於6月13日舉辦「憶聲樂活公益講座—名人系列講座」。

本次講座特別邀請中華民國第一位女外科醫師、聯合整形外科診所院長林靜芸醫師，以《謝謝你留下來陪我》為題，分享她照護失智症的另一半——林芳郁醫師的心路歷程，讓大眾更能了解照顧者與被照顧者之間關於愛、陪伴與人生準備的重要課題，鼓勵照顧者「長照也能有光與希望」。

林芳郁醫師長年深耕醫療改革與臨床醫學領域，對台灣醫療發展影響深遠，專業成就卓著，在醫療界享有高度聲望。林芳郁醫師罹病後，全家接力守護；從大學班對一路扶持走來的妻子林靜芸醫生，更是悉心照護，並記錄下這段照護失智症的歷程，勇敢寫出林芳郁醫師的故事，為失智者及照顧者找出口。

主講人林靜芸醫師長年投入醫療領域，擁有豐富臨床經驗與深厚人文關懷精神，現任台大醫院兼任主治醫師，同時擔任中華民國整形外科醫學會理事、中華民國美容外科醫學會理事等職務，是台灣醫界極具代表性的女性醫師之一。

本次活動將於中原大學瑞麗堂2樓舉行，開放民眾免費入場。主辦單位表示，希望透過公益講座形式，讓更多人關注家庭照護議題，學習如何以更溫柔且成熟的心態面對人生課題。

凡於6月8日前完成線上預先報名者，即可獲得精美小贈品乙份，現場另加碼抽出幸運聽眾數名，贈送林靜芸醫師親筆著作，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍參與。