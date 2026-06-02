三陽市占率42.4%穩居龍頭 迪爵稱霸單月銷售冠軍

5月機車市場買氣回溫，根據最新領牌統計，單月總市場規模達61,541台，三陽工業（SYM）（2206）以26,116台、市占率42.4%穩居市場龍頭，領先第二名光陽16,254台（26.4%）、第三名山葉11,410台（18.5%），電動車知名品牌Gogoro 3,600台（5.8%）。

累計今年前五月，全台機車市場總銷量達296,092台，SYM累計銷售遙遙領先，銷售台數來到126,483台、市占率42.7%，持續以超過四成市占率穩居市場第一；光陽累計77,182台（26.1%）居次，山葉59,017台（19.9%）排名第三，Gogoro則為12,933台（4.4%）。

值得注意的是，SYM不僅在品牌銷售持續擴大領先優勢，旗下國民神車迪爵系列更展現驚人戰力。2026年迪爵125自4月中旬上市後熱銷不斷，5月單月領牌高達7,488台，勇奪全台機車單一車款銷售冠軍，再次鞏固「國民車」地位。

為持續擴大產品競爭力，SYM近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS智慧油電系統與ZRSG 3.0技術，創下每公升65.6公里的超省油表現，成為目前台灣最省油速克達車款。一桶油即可從基隆直達屏東，大幅降低日常通勤成本，在油價與物價壓力持續存在的環境下，成功吸引精打細算的消費族群目光。

除了國民車市場持續稱霸，SYM在高階性能車領域同樣火力全開。主力性能車款JET SL+ SuperC 5月領牌達2,543台，帶動JET家族單月總銷量衝上3,879台，持續穩坐性能速克達市場領先地位。

此外，跨界運動風格MMBCU單月銷售1,726台，搭配DRG二代、CLBCU與Fiddle等熱門車系同步發威，形成從通勤、運動到個性化市場的完整產品布局，成為SYM持續擴大市占率的重要支撐力量。

為搶攻暑期購車旺季，SYM同步祭出多項優惠方案。全新迪爵125電驅升級版推出購車補助金1萬元，首購族再加碼6,000元購車紅包，並享24期零利率分期；2026年式迪爵125最高可享16,500元購車優惠，汰舊換新再加碼6,000元。

熱門性能車JET SL+ SuperC則提供4,000元購車優惠及24期零利率方案，並加贈安心鋼鐵守護方案；Fiddle 125亦祭出8,000元購車優惠與24期零利率方案，全力衝刺下半年市場買氣。

法人分析，在迪爵穩坐國民車王座、JET系列持續稱霸性能市場，以及新車與促銷方案齊發帶動下，SYM今年以來維持超過42%的高市占率，展現強勁品牌競爭力，後續隨暑假購車旺季到來，銷售表現仍值得市場關注。