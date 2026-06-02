快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

三陽市占率42.4%穩居龍頭 迪爵稱霸單月銷售冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SYM近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS智慧油電系統與ZRSG 3.0技術，創下每公升65.6公里的超省油表現，成為目前台灣最省油速克達車款。黃淑惠翻攝
SYM近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS智慧油電系統與ZRSG 3.0技術，創下每公升65.6公里的超省油表現，成為目前台灣最省油速克達車款。黃淑惠翻攝

5月機車市場買氣回溫，根據最新領牌統計，單月總市場規模達61,541台，三陽工業（SYM）（2206）以26,116台、市占率42.4%穩居市場龍頭，領先第二名光陽16,254台（26.4%）、第三名山葉11,410台（18.5%），電動車知名品牌Gogoro 3,600台（5.8%）。

累計今年前五月，全台機車市場總銷量達296,092台，SYM累計銷售遙遙領先，銷售台數來到126,483台、市占率42.7%，持續以超過四成市占率穩居市場第一；光陽累計77,182台（26.1%）居次，山葉59,017台（19.9%）排名第三，Gogoro則為12,933台（4.4%）。

值得注意的是，SYM不僅在品牌銷售持續擴大領先優勢，旗下國民神車迪爵系列更展現驚人戰力。2026年迪爵125自4月中旬上市後熱銷不斷，5月單月領牌高達7,488台，勇奪全台機車單一車款銷售冠軍，再次鞏固「國民車」地位。

為持續擴大產品競爭力，SYM近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS智慧油電系統與ZRSG 3.0技術，創下每公升65.6公里的超省油表現，成為目前台灣最省油速克達車款。一桶油即可從基隆直達屏東，大幅降低日常通勤成本，在油價與物價壓力持續存在的環境下，成功吸引精打細算的消費族群目光。

除了國民車市場持續稱霸，SYM在高階性能車領域同樣火力全開。主力性能車款JET SL+ SuperC 5月領牌達2,543台，帶動JET家族單月總銷量衝上3,879台，持續穩坐性能速克達市場領先地位。

此外，跨界運動風格MMBCU單月銷售1,726台，搭配DRG二代、CLBCU與Fiddle等熱門車系同步發威，形成從通勤、運動到個性化市場的完整產品布局，成為SYM持續擴大市占率的重要支撐力量。

為搶攻暑期購車旺季，SYM同步祭出多項優惠方案。全新迪爵125電驅升級版推出購車補助金1萬元，首購族再加碼6,000元購車紅包，並享24期零利率分期；2026年式迪爵125最高可享16,500元購車優惠，汰舊換新再加碼6,000元。

熱門性能車JET SL+ SuperC則提供4,000元購車優惠及24期零利率方案，並加贈安心鋼鐵守護方案；Fiddle 125亦祭出8,000元購車優惠與24期零利率方案，全力衝刺下半年市場買氣。

法人分析，在迪爵穩坐國民車王座、JET系列持續稱霸性能市場，以及新車與促銷方案齊發帶動下，SYM今年以來維持超過42%的高市占率，展現強勁品牌競爭力，後續隨暑假購車旺季到來，銷售表現仍值得市場關注。

機車 SYM

延伸閱讀

股市熱…車市跟著動起來 5月新車掛牌量達33,076輛

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

台股財富效應發威！遠百啟動60周年暖身檔期 拚30億業績

新光三越年中慶開跑！滿5,000送2,000點 拚檔期業績增4成

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

三陽市占率42.4%穩居龍頭 迪爵稱霸單月銷售冠軍

5月機車市場買氣回溫，根據最新領牌統計，單月總市場規模達61,541台，三陽工業（SYM）（2206）以26,116台、市占率42.4%穩居市場龍頭，領先第二名光陽16,254台（26.4%）、第三名山葉11,410台（18.5%），電動車知名品牌Gogoro 3,600台（5.8%）。

大江生醫攜手可樂旅遊與《科學人》首創全台限量「海龜親子生態之旅」

大江（8436）生醫2日宣布，以發起方與主要贊助者角色，攜手可樂旅遊與《科學人》雜誌，共同推出「海龜親子生態之旅 4 日」限定遊程。此舉將大江生醫投入多年的海龜保育行動，從企業內部的科學復育，延伸至公眾可親身參與的永續旅遊，具體實踐 ESG 中的環境保護、社會關懷與人文教育。

多坐一站購屋省百萬！台中捷運「市政府站」價差逾11萬最多

台中捷運綠線自2021年通車後，運量穩步成長，然而部分相鄰站點通勤時間不到5分鐘，房價表現卻截然不同。永慶房產集團根據實價登錄數據，盤點2025年台中捷運綠線各站點周邊800公尺內的住宅交易，發現「一站之隔」價差最顯著的前三名，由「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差11.7萬元居冠。

土方之亂漸緩 4月開工量重回1.1萬戶

據內政部數據顯示，今年第1季住宅開工數量約2.1萬戶，寫下近9年來同期新低，但4月份開工數量又見到反彈，重新回到1.1萬戶。

新光三越年中慶「點」來了！ 檔期拚成長40%

新光三越年中慶將於6月4日起登場，鎖定百萬會員祭出點數加碼回饋，結合行動支付SKM Pay與七大指定銀行推出全館單筆滿5,000元送2,000點、名品、大家電、法雅客及iStore單筆滿1萬元送4,000點等優惠，並搭配聯名卡及指定銀行加碼贈點，帶動會員消費動能，檔期業績目標挑戰年增四成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。