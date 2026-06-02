大江生醫攜手可樂旅遊與《科學人》首創全台限量「海龜親子生態之旅」

大江（8436）生醫2日宣布，以發起方與主要贊助者角色，攜手可樂旅遊與《科學人》雜誌，共同推出「海龜親子生態之旅 4 日」限定遊程。此舉將大江生醫投入多年的海龜保育行動，從企業內部的科學復育，延伸至公眾可親身參與的永續旅遊，具體實踐 ESG 中的環境保護、社會關懷與人文教育。

大江生醫表示，自 2019 年起公司系統性投入海龜保育，從台灣野放計畫擴展至跨國支持菲律賓克拉克的 Pawikan保育中心。憑藉長期追蹤與科學化管理，至今累計守護逾 2,273 隻海龜新生、成功救援36,982 顆海龜卵，孵化率穩定達 81%。這份可量化的成果，與大江生醫內部「可衡量、可追蹤、可改善」的管理思維如出一轍──只是這一次，績效單位從營收數字，變成了回歸海洋的小海龜。

此次行程規劃「海龜小學堂」，首團將在12月12日出發，全台僅限量 10 團（每團 20 席），由當地保育中心專業導覽，帶領旅人從夜間追尋母龜產卵足跡、觀察人工孵化室的細心照護，到親手護送小海龜回歸大海。這份親身經歷，讓生態教育跳脫書本，成為跨越年齡的生命洗禮─孩子學會敬畏生命，大人重新思考人與自然的關係。

值得一提的是，參與者完成行程後，將獲得由大江生醫與《科學人》雜誌聯名頒發的「Saving Sea Turtle Action Trip」證書。這份證書不僅是對生態保育行動的具體見證，更可作為學生族群參與永續活動的正式紀錄，納入多元入學的學習歷程檔案。

在申請學校時，這類實地參與的生態保育經驗，有助於展現申請者對環境議題的關注與行動力，成為備審資料中的亮點，為升學加分。

大江生醫表示：「真正的永續，不只是環境的平衡，更是人與人之間、人與自然之間善意的連結。我們希望每一位參與者，都能在護送小海龜回家的那一刻，感受到自己與這顆地球的深刻連結。」