中鋼業務副總李家丞：下半年至明年復甦

中鋼（2002）2日與螺絲產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表示，盤元線材整體處於低庫存水位，顯示終端市場存在一定程度剛性需求，形成重點支撐，期待下半年或明年復甦，前景審慎樂觀。

李家丞說，近期中鋼針對主要客戶進行調查，涵蓋約九成中鋼盤元訂單客戶，結果顯示目前市場庫存約36萬公噸，而疫情期間最低庫存約35萬公噸，兩者僅相差約1萬公噸，代表目前整體市場仍維持在相對低庫存水位。

李家丞表示，近年市場採購模式已與疫情期間大不相同。疫情期間因供應鏈不穩定，許多客戶擔心缺料，普遍採取大量備貨策略；如今則回歸理性經營，客戶大多採取低庫存管理模式，需要多少買多少，不願意囤積過多原料，因此市場表面上看起來採購量不大，但實際需求並未消失。

由於近期國際鋼價全面上揚，李家丞分析指出，這波鋼價上漲主要來自供給面收縮，而非需求面大幅成長。中國大陸粗鋼產量已由2021年的10.6億公噸降至去年的9.6億公噸，減少約1億公噸產能；同時大陸持續推動「反內捲」政策，加強產能管控與出口管理，再加上中東局勢一度影響部分鋼材流通，全球鋼鐵供給明顯收縮，成為第2季鋼價回升的重要原因。

展望第3季市場，李家丞指出，雖然不宜過度樂觀，但也不必悲觀看待。特別是在鐵礦砂、能源及製造成本持續墊高的情況下，鋼廠與加工業者若無法適度反映成本，未來恐面臨虧損接單風險。

他認為，面對未來市場競爭，產業必須從價格競爭逐步轉向價值競爭，透過品質提升、技術服務與供應鏈可靠性創造差異化優勢。雖然目前市場需求尚未全面復甦，但低庫存與剛性需求依舊存在，鋼市基本面已較過去兩年明顯改善，未來仍有機會隨著需求逐步回溫而持續向上發展。