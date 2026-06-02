好食好事首度參展InnoVEX AI 切入門市管理與食材採購

當AI、數據與智慧應用成為全球科技展會焦點，食品與餐飲供應鏈也正成為科技落地的新場景。好食好事加速器於2026年6月2日至6月5日首度參展InnoVEX 2026，於南港展覽館2館4樓展區S1320打造「HAOSHi Foodture Hub｜好食好事未來食農創新館」。

會場集結團薦科技、快帶科技、以力科技、Farmio、雷文虎克生物技術、日日好食、恰口科研及ECOCO循環經濟等8組新創共同展出，展示AI如何從科技展會走進餐飲門市、食材採購與供應鏈管理的日常決策。

InnoVEX為COMPUTEX同期舉辦的新創展會，長期匯聚科技新創、投資人、企業買主與國際創新組織。對好食好事而言，首次參展的意義，不只是品牌露出，更是將「食品與農業供應鏈創新」帶進以AI、數位應用與硬體創新為主的科技主場。食品與農業供應鏈過去常被視為傳統產業議題，但隨著缺工、成本波動、物流效率、食品保存與永續轉型壓力加劇，產業對科技解方的需求正在快速提升。當食材價格、消費評價與供應鏈資訊逐漸數據化，AI工具也開始成為業者進行採購、備料、展店與服務管理時的重要輔助。

本次展區中，「快帶科技」以EO Insights切入餐飲門市營運，透過AI整合Google評論、顧客口碑與在地搜尋表現，協助品牌將分散的顧客聲音轉化為可追蹤的營運指標，進一步掌握門市服務落差、負評風險與分店管理問題。來自新加坡的「Farmio」則以AI Agent切入餐飲食材供應鏈，協助業者掌握供需與價格變化；以蛋價波動與食材採購為例，其可協助業者觀察供需訊號，作為備料、採購與供貨調整的參考。兩項應用分別對應餐飲業最直接的營運痛點：前端門市口碑管理，以及後端食材成本與供應風險控管。

同時，亦有6家新創團隊共同參與展會：「團薦科技」以AI展店選址與零售拓點決策工具，協助品牌評估商圈潛力；「以力科技」以AI智慧系統優化顧客管理與服務體驗；「雷文虎克生物技術」運用微生物多體學與腸道菌叢調控技術，探索代謝健康應用；「日日好食」以高蛋白、減醣與膳食纖維設計控糖麵，回應健康飲食需求；「恰口科研」以碳晶體蔬果保鮮技術降低農產耗損；「ECOCO循環經濟」則透過智慧回收機串接生活通路與點數回饋，讓回收行動更貼近日常消費。

值得關注的是，Farmio入選今年InnoVEX Pitch Contest決賽Top 15。今年競賽吸引來自22國、超過180組新創報名，最終由來自8國的15組團隊晉級決賽。Farmio將於6月4日登上決賽舞台，向國際評審、投資人與產業夥伴展示其AI供應鏈解方與市場潛力。此次入圍也讓好食好事展區不僅是新創展示現場，更成為觀察食農科技如何被國際新創生態系看見的窗口。

好食好事也於展區首次揭露「2026好食好事食農產業地圖」，梳理食農科技從生產、加工、餐飲服務、供應鏈管理到永續循環的產業位置。好食好事加速器執行長林薇真表示，食品與農業供應鏈與日常生活高度相關，也是AI、數據、硬體設備與永續技術能持續深化應用的場域。「當科技工具更成熟，從生產管理、食品保存、餐飲服務到供應鏈協作，都有機會被重新優化。這次參展正是希望把食農產業的真實需求帶進科技展會，讓更多跨域夥伴看見合作可能。」

好食好事基金會自2017年成立「加速器計畫」以來，持續投入食農、食品科技與氣候科技領域，透過新創輔導、企業合作、投資鏈結與國際交流，協助新創從產品驗證走向市場拓展。展期至6月5日止，歡迎關注AI應用、餐飲科技、食品創新與永續循環的企業、投資人與產業夥伴，至S1320展區參觀交流。

好食好事首度參展 InnoVEX AI 走進餐飲供應鏈決策現場，從門市口碑、食材採購到供需變化，食農科技進入 AI 主場。攝影／潘俊宏