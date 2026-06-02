多坐一站購屋省百萬！台中捷運「市政府站」價差逾11萬最多

台中捷運綠線自2021年通車後，運量穩步成長，然而部分相鄰站點通勤時間不到5分鐘，房價表現卻截然不同。永慶房產集團根據實價登錄數據，盤點2025年台中捷運綠線各站點周邊800公尺內的住宅交易，發現「一站之隔」價差最顯著的前三名，由「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差11.7萬元居冠。

「文心崇德站」與「四維國小站」以每坪9.4萬元差距居次；「舊社站」與「松竹站」則以每坪8.7萬元的價差排名第三。

根據2025年實價登錄統計，「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差高達11.7萬元，換算下來，同樣購入30坪的住宅，兩站價差竟高達350萬元。

永慶不動產台中台灣大道加盟店長張永富分析，捷運市政府站坐落於發展成熟的五期、七期重劃區，區內有市政府行政中心，更匯聚各大百貨公司與商辦，未來還有雙捷運交會共構的利多，因此吸引大量外地購屋族指名置產。

張永富表示，相較之下，「文心櫻花站」早期發展以透天住宅居多，目前缺乏重大建設利多消息，但因價格相對實惠，因此在地客群偏好選擇在此購屋。隨着市政府站周邊重劃區的持續開發，預期未來兩站的房價差距將持續擴大。

以單坪價差9.4萬元搶下住宅價差第二名的區段為「文心崇德站」與「四維國小站」，同樣1,000萬元購屋預算，相鄰兩站能買到的面積就差了8.5坪。

永慶不動產北屯南興捷運加盟店協理許榮容表示，「文心崇德站」地處雙主幹道十字路口，沿線連鎖品牌與銀行林立，通勤人流、車流匯聚，生活機能極佳，而相鄰的「四維國小站」則以在地小店家為主，住宅價差源自於人流量的巨大差異。

許榮容表示，「文心崇德站」周遭以大樓產品為主，中古屋每坪成交均價已突破40萬元。由於兩站騎車僅需3分鐘，若考量預算，購屋族將往每坪平均3字頭的「四維國小站」移動。由於該區域屬於發展成熟的四期重劃區，整體結構變動不大，預估兩站價差將維持穩定、不易再擴大。

價差排名第三的則是「舊社站」與「松竹站」，兩站價差達8.7萬元。

有巢氏房屋北屯南興敦富加盟店長黎政彥指出，「松竹站」屬於成熟的舊市區，周邊高達七成為屋齡20年以上的中古屋，且缺乏可供開發的腹地，吸引預算有限的購屋族群。相反地，位於單元12重劃區的「舊社站」周邊以5年內的新大樓為主，因爲擁有大量未開發大型用地，未來發展可期。

黎政彥表示，雖然台中購屋族多習慣搭乘自有交通工具，捷運實質搭乘率不算高，但舊社站憑藉整齊的重劃區街廓、方正的格局規劃及大型美式賣場，吸引年輕首購族。在未來發展潛力的推升下，舊社站房價顯著領先松竹站，也讓相鄰的松竹站成為高CP值的購屋選擇。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，台中捷運綠線相鄰站點房價出現明顯落差，關鍵不只在捷運本身，更反映各站周邊的區域定位、重劃開發與生活機能差異。

她分析，如七期、市政中心、11期重劃區等核心地段，因豪宅聚落、商辦機能與重大建設加持，房價明顯高於相鄰站點。

陳金萍指出，而新興重劃區與舊市區間，因屋齡、街廓與產品類型不同，形成價格落差，顯示台中房市已從「有捷運就漲」，逐步轉向比拚區域發展成熟度與居住品質。

她建議，購屋族除了考量捷運便利性，更應評估自身需求和負擔能力、區域發展成熟度、生活機能與未來成長潛力，並靈活運用「跨站經濟學」，才能在短短幾分鐘的車程差距中，找到符合需求、兼顧自住和未來保值性的理想好房。