銅價震盪走高 廢銅貿易重組與再生銅需求分化加深市場拉鋸

銅市上周呈現供給偏緊、價格高檔與需求分化並存的複雜格局，礦端結構性限制與地緣政治情緒持續交互影響價格走勢。雖然2026年第1季全球銅礦產量大致持平，但其中銅精礦產量仍下滑約1.1%，僅由SX-EW產量小幅成長略為抵消。不過，智利、剛果民主共和國與印尼等主要產區的銅精礦產量皆出現明顯下滑，尤其印尼Grasberg礦場受2025年泥漿湧入事故影響，復工進度仍不如市場預期，突顯全球礦銅增量有限的結構性問題。

在供給偏緊背景下，任何額外干擾因素都容易推升價格波動。近期智利北部安托法加斯塔地區發生6.9級強震，雖未傳出重大損失，但Codelco部分露天礦區因能見度不佳與局部停電影響而短暫停工，帶動銅價日內劇烈震盪，反映市場對主要產區供給消息的高度敏感。

另一方面，根據SMM BC銅業評論指出，隨著市場對美伊和平談判預期升溫，美方提出有限期停火與部分資產解凍方案，加上川普釋出停火協議大致成形的訊號，地緣政治樂觀情緒明顯回升，帶動BC銅主力合約放量走高。即便現貨需求仍偏疲弱，但在資金與市場預期心理推動下，銅價仍維持在相對高檔。

此外，美國近期正討論自2027年起保留更多高品位廢銅於國內，並可能加強廢銅出口限制，導致中國大陸自美國進口廢銅數量快速下滑，預估將由2024年的約44萬噸，大幅降至2026年的約5千噸。一旦中國大陸取得高品位廢銅的管道因關稅與出口管制而收緊，冶煉與再生銅企業勢必提高對精煉銅的依賴，等同在礦端增量有限背景下，進一步提升精煉銅需求。

不過，高銅價同樣抑制下游實際需求。近期終端訂單表現偏弱，下游企業資金周轉壓力仍高，使整體採購態度轉趨保守，市場成交量相對清淡。顯示高銅價雖有助支撐上游供給端，但同時也壓抑部分中下游需求端的實際消費，形成供需雙方持續拉鋸的局面。

展望未來一周，銅價仍有較高機率維持高檔震盪整理格局，並持續在供給偏緊與需求受抑之間拉鋸。在供給方面，全球礦場產量尚未出現明顯擴張，且Grasberg礦場仍深受去年泥漿災害影響，意味著任何新的礦場事故，都可能快速放大銅精礦與粗銅供給緊張情緒，進一步推升精煉銅價格。

此外，美國若進一步加強廢銅出口限制，也將使高品位廢銅供給更加緊縮，對銅價形成支撐。不過，在需求端方面，由於終端訂單疲弱、企業資金壓力偏大，買方多半僅在價格回落時才願意進場補庫，短期內需求大幅回暖的可能性仍有限。若後續國際銅價在地緣政治與供給題材推動下再度快速上漲，不排除進一步加劇下游觀望情緒，並壓縮市場成交量。

整體而言，在供給結構偏緊與需求恢復有限背景下，銅價短線仍有望維持相對高檔整理，但市場波動幅度也可能隨消息面變化而進一步放大。