土方之亂漸緩 4月開工量重回1.1萬戶

據內政部數據顯示，今年第1季住宅開工數量約2.1萬戶，寫下近9年來同期新低，但4月份開工數量又見到反彈，重新回到1.1萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4月開工數量又重回1.1萬戶，還略高於去年同期，推估可能是與第1季當時土方之亂有關。

曾敬德指出，雖然去年房市買氣欠佳，但市場上仍有一定的預售量，但第1季的開工數量銳減，可能就不是單純市場景氣波動因素。

他分析，首季開工量大減原因，除了景氣影響外，今年初的土方之亂，當時土方清運困難可能也是導致開工遞延的原因之一。

曾敬德表示，今年第1季土方之亂剛發生時，的確發生工地清運停擺，整體開發卡關的現象，後續狀況已經有所緩解，開工統計的數量也隨之增加，惟現在處理土方的成本和過去已經有明顯漲幅。