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蘇澳港16號倉庫啟動招商 兼具快速投產與自貿港區雙利基

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司基隆分公司將於近期辦理「蘇澳港16號倉庫」公開招商，招商範圍包含倉庫主體及周邊空地，總面積約5公頃，其中倉庫面積約19,200平方公尺。該倉庫座落於蘇澳港物流倉儲區，區位與場域條件優越，具備高度產業投資與營運發展潛力，誠摯邀請各界優質企業踴躍參與投標。

港務公司說明，蘇澳港16號倉庫兼具快速投產與自貿港區雙利基，首先是高規格廠辦合一，企業可「免去建置期」快速進駐，該廠辦過去為電動汽車製造廠房，擁有寬敞且格局方正的生產作業空間，並已配置辦公室、員工餐廳及倉庫等完善基礎硬體機能，企業進駐後可快速投入營運，大幅省下前期建置成本與時間，適合物流倉儲、加工製造及相關產業進駐發展。

其次，可申請「自由貿易港區事業」，享有多項稅務優惠，該廠辦位於自由貿易港區範圍內，投資業者可申請成為自由貿易港區事業，享有包含免關稅、貨物稅、營業稅、推廣貿易服務費、商港服務費及營利事業所得稅減免等多項稅務優惠，亦可透過「前店後廠」與「委外加工」模式，串聯自由港區外其他園區，建立供應鏈合作關係，享受「境內關外」政策優勢，協助企業大幅提升國際市場競爭力。

招商資訊，採綜合評選機制，預計2026年7月初正式公告，相關招商資訊將公布於基隆港務分公司官網，歡迎有意投資業者持續關注並踴躍參與。

蘇澳 辦公室

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