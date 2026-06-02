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泡麵三巨頭穩坐榜首！ 家樂福揭2026上半年國內與進口前十大泡麵排行榜

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

根據近兩年大數據觀察，即食麵市場於2025年至2026年上半年迎來明顯成長動能。消費行為不再單純追求低價，而是轉向「百元精緻抗通膨」的飲食趨勢，使即食麵在全球通膨壓力之下，仍逆勢推升市場規模突破580億美元。家樂福最受關注的「麵麵博覽會」，每年固定於6月與12月公布上半年（1至5月）及年度熱銷泡麵「國內及進口TOP 10雙排行榜」，已成為觀察即食麵消費趨勢的重要指標。

家樂福指出，制霸總榜前三名的依舊是無可動搖的國民經典：冠軍由「統一肉燥麵（包）」以年年破紀錄的恐怖業績拔得頭籌；緊隨其後的是點心與宵夜首選「來一客-鮮蝦魚板(杯)」，以年年千萬的佳績傲視杯麵市場；而主打精緻正餐風味、擁有扎實肉塊，且在去年升級「減鈉 25%」並成功攻占韓國人心的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋）」，則穩坐牛肉麵系最強寶座、榮登第三名。這「三大巨頭」光是在今年前五個月，就聯手為量販通路締造了逼近「億元」的銷售佳績。

本次國產榜單中，「滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵」擄獲無數來台觀光的韓國遊客，憑藉高話題性在今年上半年度強勢衝上第 9 名。緊接在後的，則是當年被譽為國產紅藍雙冠王之一的「統一鮮蝦麵」。特別是其出眾的「百搭料理屬性」，舉凡網紅狂推的茶碗蒸、南洋叻沙、紫菜麵卷、海鮮煎麵餅等創意料理，今年強勢殺入第 10 名。

2026上半年國產泡麵排行榜第4~10名分別為科學麵原味、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味Ａ排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉麵、滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵與統一鮮蝦麵。

在進口泡麵排行榜方面，雖然由韓國拉麵大舉攻占，但各品牌間的排名爭奪戰卻極其激烈！除了龍頭王者「農心辛拉麵」地位依舊，對比去年排行，第2至9名幾乎迎來大洗牌。本次以業績黑馬之姿榮登第三名的「不倒翁起司拉麵」，在今年創下上半年度銷售達兩百多萬元的銷售增幅。

近三年來，韓國拉麵持續霸占前三名寶座。第 1 至 3 名分別由辛辣基本款「農心辛拉麵超值包(袋)」、「農心爽口海鮮烏龍麵超值包（袋）」與社群爆款「不倒翁起司拉麵（袋）」拿下。其中龍頭「農心辛拉麵」更是與第 2、3 名拉開了千萬銷售業績的斷層級差距。雖然總銷售榜上仍由台灣經典守住前線，但若將國產與進口排行合併計算，「農心辛拉麵超值包」已悄悄殺入總銷售榜第四名（銷量狂破 2,100 萬元），成為唯一擠進總榜前五大的外國勢力。

2026年上半年度進口泡麵排行第4~10名則分別為農心安城湯麵、三養火辣雞肉風味鐵板炒麵、不倒翁金拉麵、不倒翁海鮮烏龍拉麵、KORMOSA龍蝦海鮮湯麵、農心辛辣白菜風味拉麵與日清合味道原味系列海鮮杯麵。

家樂福 泡麵

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