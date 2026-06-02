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5月機車市場總銷量61541台 三陽市占率42.4%蟬聯龍頭

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽5月以26116台的銷量蟬聯龍頭。圖／本報資料照片
三陽5月以26116台的銷量蟬聯龍頭。圖／本報資料照片

台灣5月機車市場總銷量達61541台，與上月相比微幅墊高、整體持平，但與去年同期相比則有10.40%，顯示整體機車大盤買氣持續回溫。其中三陽仍以26116台的銷量蟬聯龍頭，光陽16254台排名第二，山葉11410台、Gogoro3600台分別位居第三、第四。

而累計1~5月，整體機車市場累計規模為296092台，三陽掛牌數達126483台，市占率42.7%，光陽則為77182台，市占率26.1%，山葉59017台，市占率19.9%，Gogoro12933台，市占率4.4%。

三陽表示，2026年式迪爵125於4月中旬上市後持續熱銷，5月單月銷售7488台，為全台單一車款銷售冠軍，近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS與ZRSG3.0技術，創下全台最省油65.6km/L的極致油耗表現，展現科技國民旗艦的產品實力，大幅降低消費者日常通勤成本，精準回應當前市場對高價值、高效率移動工具的需求。

電動機車方面，Gogoro表示，市場同樣維持穩步升溫，5月整體銷量為4273台，較上月成長9.93%，與去年同期相比微幅下滑1.27%，隨著暑期畢業季來臨，預期將掀起夏季購車熱潮。

Gogoro表示，5月領牌數達3600輛，市佔率達5.85%，創下18個月新高，較4月的3118輛成長15.46%，相比去年同期大幅上升76.38%，在全新明星車款的挹注下，成功刺激買氣，促使銷量躍進。

機車 三陽 光陽 YAMAHA Gogoro

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