新光三越年中慶「點」來了！ 檔期拚成長40%

新光三越年中慶將於6月4日起登場，鎖定百萬會員祭出點數加碼回饋，結合行動支付SKM Pay與七大指定銀行推出全館單筆滿5,000元送2,000點、名品、大家電、法雅客及iStore單筆滿1萬元送4,000點等優惠，並搭配聯名卡及指定銀行加碼贈點，帶動會員消費動能，檔期業績目標挑戰年增四成。

新光三越表示，今年前5個月全台業績較去年同期成長約兩成，受惠於會員經濟持續發酵及多項消費題材帶動，年中慶檔期目標挑戰年增近四成。

業種表現方面，影城業績明顯回溫，受惠多部強檔電影上映帶動觀影人潮，其中《穿著Prada的惡魔》相關話題延續，也挹注整體影城營運動能，業績較去年同期大幅成長約九成。

此外，美容服務及3C商品為今年表現較佳的兩大類別。美容業種以SOCIE等品牌表現突出；3C商品則受惠新品上市效應，包括蘋果（Apple）於3月中下旬推出新品，以及任天堂新機帶動買氣，推升相關業績成長。

新光三越南西店則自母親節檔期結束後啟動改裝計畫，其中一館第一階段預計7月初完成，約八成品牌將原地升級或調整櫃位配置。

調整內容包括原本位於1樓的鞋區移至地下1樓，地下1樓將擴大雜貨及生活選品布局，品牌數由原本20多個增加至約40個，引進MINISO等具IP話題品牌，以及得正、大茗等餐飲品牌；餐飲樓層配置則維持不變。

新光三越表示，目前南西店主要客群年齡約45歲，希望透過本次改裝導入更多潮流選品、IP商品與輕奢品牌，吸引18歲至35歲年輕消費族群，進一步優化客群結構。

在點數經濟布局方面，新光三越持續擴大SKM Points應用場景，推出扣點抽獎活動，會員扣50點即可參加雄獅旅遊美西八日行程、觀賞美國職棒洛杉磯道奇隊賽事，或7.6萬亞洲萬里通里數等獎項抽獎；同時也可透過點數兌換亞洲萬里通里數、鈴鹿賽道樂園門票及多項在地特色商品，提升點數使用價值與會員黏著度。

商品面則聚焦美妝、服飾、居家與休閒娛樂四大消費需求。美妝檔期集結超過120個品牌，主打夏季保養與底妝商品；隨著2026 FIFA世界盃即將開賽，館內同步引進NIKE、adidas等品牌相關商品，搶攻運動商機。

居家品類方面，主打健康舒壓產品及AI智慧家電，包括OSIM新品與iRobot旗艦掃拖機種；服飾則以輕量、透氣及機能性商品為主軸，超過500個品牌推出最低七折起優惠，搶攻換季採購需求。