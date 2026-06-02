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台股財富效應發威！遠百啟動60周年暖身檔期 拚30億業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百即日起至6月28日推出「邁向60 感恩有您」活動，首波攜手九大銀行祭出刷卡優惠，包括全館單筆消費滿3,000元送300元十足券。遠百／提供
遠百即日起至6月28日推出「邁向60 感恩有您」活動，首波攜手九大銀行祭出刷卡優惠，包括全館單筆消費滿3,000元送300元十足券。遠百／提供

遠百（2903）迎接明年60周年，啟動「邁向60 感恩有您」系列活動。遠百營運長林彰豐2日表示，受惠台股頻創新高帶動財富效應，以及家電、餐飲、3C商品買氣增溫，遠百今年以來業績表現優於同期。此次檔期目標業績上看30億元、年增5%，其中板橋大遠百開檔三天業績較去年同期成長25%，成為全台表現最亮眼店點。

林彰豐表示，今年消費市場較去年略為回溫，尤其餐飲、家電、男女休閒服飾、黃金等品類表現穩健，其中餐飲表現最佳，家電家用也有不錯的增幅。不過，高單價珠寶及名錶買氣相對保守，推測因部分資金持續留在股市，影響高單價商品消費意願，但整體而言，股市財富效應仍有助於帶動百貨消費。

遠百指出，即日起至6月28日推出「邁向60 感恩有您」活動，首波攜手九大銀行祭出刷卡優惠，包括全館單筆消費滿3,000元送300元十足券、國際精品指定櫃滿萬元送600元十足券，並搭配Apple商品、數位3C分期優惠及會員回饋，希望搶攻暑假前換季及採購商機。

談及各區域市場表現，林彰豐指出，北部市場表現優於南部，其中板橋大遠百今年扮演領頭羊，竹北遠百今年年營業額有機會挑戰70億元。

至於去年表現突出的台中大遠百，今年則面臨更激烈競爭。隨著台中漢神洲際購物中心開幕，以及新光三越中港店氣爆事件後恢復營運，競爭明顯升溫，使台中大遠百業績較去年略有壓力。不過若與前年相比，仍維持成長表現。

看好餐飲持續成為百貨吸客利器，遠百近年積極引進人氣餐飲品牌。尤其吃到飽市場需求相當強勁，位於信義A13、竹北遠百的兩家旭集年營業額皆約4億元，展現驚人集客力；板橋中山店的果然匯年營業額也達約1.5億元。台中大遠百將於7月迎來全台最大旭集開幕，可望進一步挹注商場人流與業績表現。

在展店與據點升級方面，遠百寶慶店正進行原址重建工程，未來將打造結合商業、文化及綠建築的新世代百貨。新北市方面，也規劃在捷運亞東醫院站旁的遠東通訊園區（TPark）興建全新商場，預計2028年完工開幕，賣場面積超過萬坪，可望成為板橋地區新的大型商業據點。

迎接60周年之際，遠百同步揭示未來發展方向。遠百表示，消費市場已由商品導向逐漸轉向體驗導向，未來將持續透過體驗升級、數位轉型、管理創新、展店布局、發展電商及深化ESG等六大成長引擎，強化實體零售競爭力。

此外，配合6月5日世界環境日，遠百自6月1日起於全台11家分店設置「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員回收指定品牌空瓶即可獲得HAPPY GO點數回饋，希望鼓勵消費者從日常生活實踐循環經濟與綠色消費。

遠百

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