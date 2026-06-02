遠百邁向60周年 檔期業績上看30億元 台中大遠百旭集最快7月開

遠百（2903）將於明年迎接60周年，今年提前推出「邁向60 感恩有您」慶祝活動，即日起至6月28日登場。此次檔期攜手九家銀行祭出優惠，包括全館消費滿3,000元送300元、名品滿1萬元送600元，並推出電影票來店禮，檔期業績目標上看30億元，挑戰年增5%。

遠百表示，本檔期開跑以來表現亮眼，其中板橋大遠百前三日業績年增25%，台中大遠百在去年新光三越氣爆事件帶動高基期下，今年略有衰退。近期台股表現強勁，也對內需消費形成正面支撐，消費者投資獲利後購物意願提升，帶動客單價略有成長。

板橋大遠百今年以來業績維持雙位數成長，受惠於主顧客回流，以及環狀線通車後持續帶動人流，加上周邊飯店增加、觀光旅遊市場熱絡，進一步挹注來客數。業績成長也吸引品牌將限量或特殊商品優先布局板橋店，提升整體競爭力。

從商品表現來看，板橋大遠百以精品、家電及餐飲表現較佳。其中3C相關商品如無人機、攝影器材，以及按摩椅等家電銷售成長明顯；精品方面，GUCCI等品牌經過多年黯淡後逐漸回溫，黃金商品上半年銷售表現亮眼。珠寶則因部分消費需求轉向黃金而相對平淡，化妝品維持小幅成長，家用家電同樣有不錯表現。

整體而言，遠百今年全台業績表現穩健，累計營收年增約2.6%，母親節檔期亦順利達成目標。區域表現方面，高雄店維持成長動能，竹北遠百表現優於預期，開業首年營收接近60億元，今年有望挑戰70億元，黃金商品銷售尤其突出。

台中大遠百方面，雖較前年成長，但不及去年表現，主要受到新商場陸續開幕影響，包括新光三越恢復營運，以及漢神洲際購物中心等新競爭對手帶來壓力。至於備受矚目的餐飲品牌「旭集」，預計7月於台中大遠百開幕，但實際時程仍須視消防等相關檢查進度而定。

面對消費市場轉型與零售競爭新局，遠百將以「體驗升級、數位轉型、永續深化」為核心，透過六大成長引擎驅動營運成長，持續強化實體零售差異化優勢，打造兼具生活感、體驗感與永續價值的新零售場景。