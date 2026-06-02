快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

遠百邁向60周年 檔期業績上看30億元 台中大遠百旭集最快7月開

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠百（2903）將於明年迎接60周年，今年提前推出「邁向60 感恩有您」慶祝活動，即日起至6月28日登場。記者侯思蘋／攝影
遠百（2903）將於明年迎接60周年，今年提前推出「邁向60 感恩有您」慶祝活動，即日起至6月28日登場。記者侯思蘋／攝影

遠百（2903）將於明年迎接60周年，今年提前推出「邁向60 感恩有您」慶祝活動，即日起至6月28日登場。此次檔期攜手九家銀行祭出優惠，包括全館消費滿3,000元送300元、名品滿1萬元送600元，並推出電影票來店禮，檔期業績目標上看30億元，挑戰年增5%。

遠百表示，本檔期開跑以來表現亮眼，其中板橋大遠百前三日業績年增25%，台中大遠百在去年新光三越氣爆事件帶動高基期下，今年略有衰退。近期台股表現強勁，也對內需消費形成正面支撐，消費者投資獲利後購物意願提升，帶動客單價略有成長。

板橋大遠百今年以來業績維持雙位數成長，受惠於主顧客回流，以及環狀線通車後持續帶動人流，加上周邊飯店增加、觀光旅遊市場熱絡，進一步挹注來客數。業績成長也吸引品牌將限量或特殊商品優先布局板橋店，提升整體競爭力。

從商品表現來看，板橋大遠百以精品、家電及餐飲表現較佳。其中3C相關商品如無人機、攝影器材，以及按摩椅等家電銷售成長明顯；精品方面，GUCCI等品牌經過多年黯淡後逐漸回溫，黃金商品上半年銷售表現亮眼。珠寶則因部分消費需求轉向黃金而相對平淡，化妝品維持小幅成長，家用家電同樣有不錯表現。

整體而言，遠百今年全台業績表現穩健，累計營收年增約2.6%，母親節檔期亦順利達成目標。區域表現方面，高雄店維持成長動能，竹北遠百表現優於預期，開業首年營收接近60億元，今年有望挑戰70億元，黃金商品銷售尤其突出。

台中大遠百方面，雖較前年成長，但不及去年表現，主要受到新商場陸續開幕影響，包括新光三越恢復營運，以及漢神洲際購物中心等新競爭對手帶來壓力。至於備受矚目的餐飲品牌「旭集」，預計7月於台中大遠百開幕，但實際時程仍須視消防等相關檢查進度而定。

面對消費市場轉型與零售競爭新局，遠百將以「體驗升級、數位轉型、永續深化」為核心，透過六大成長引擎驅動營運成長，持續強化實體零售差異化優勢，打造兼具生活感、體驗感與永續價值的新零售場景。

遠百 台中

延伸閱讀

遠百邁向60周年 感恩檔期業績上看30億元

遠百竹北「邁向60 感恩有您」購物最強回饋開跑

電商衝擊傳統零售 百貨業拚體驗經濟轉型

日股基金春風滿面 群益東方盛世、元大日本龍頭企業 今年來漲逾四成

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

當大繼承潮、交屋潮碰到房市不景氣 房仲看到商機「兩月連開48家」

房市買氣不佳，加上交屋潮、大繼承潮，大批房屋流入租屋市場，伺機出售。看好此一趨勢，住商機構打造全新品牌「安家地產」，透過聯賣系統，協助業者多元經營，既有租貸服務收入，又有仲介收入，短短兩個月即吸引全台48家店加盟，成為房市盤整期亮眼焦點，也反映出市場對新型態經營模式的高度關注。

央行鬆綁效應出現了！高雄交易月增24% 專家曝房價走勢

六都公布5月建物移轉棟數1.66萬棟，月增6%；新北市、台中市、高雄市均出現月增，其中高雄月增幅達24%，信義房屋研究員認為，央行3月鬆綁第二套房貸成數後，成屋市場人氣正在回溫。

遠百邁向60周年 感恩檔期業績上看30億元

遠百明年將邁入60周年，宣布啟動六大成長引擎，打造體驗與永續並進的新零售版圖今年更特別推出「邁向60感謝有您」檔期，業績目標上看30億元，較去年成長5%。

最新移轉數據曝 賴正鎰：台北房市熱區版圖重新洗牌

據北市地政局統計，北市今年1至5月建物買賣移轉達9987棟，較去年同期成長2.8％。觀察各行政區，萬華、北投區分別年增41％及32%，為成長最快交易熱區，也是上半年台北房市最受關注的兩大焦點區域。

AI熱潮燒進超商 7-ELEVEN首推AI影片製作服務 最快5分鐘完工

AI題材持續發燒!滿足社群世代影片製作需求，7-ELEVEN領先同業，攜手OVideo影片生成平台推出「AI影片專業生成」服務，消費者僅需要至ibon雲端列印網上傳簡報、文件或品牌素材，即可連結OVideo影片生成平台轉換為專業影片，不需要剪輯經驗，只要準備好內容素材，AI幫手從腳本到成片全流程一步到位，最快5分鐘即可完成影片製作，價格依影片長度論分鐘計酬，原價每分鐘99元，新服務上線前6個月只要49元，超值體驗滿足學生作業、上班族提案、社群創業所需。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。