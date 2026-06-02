台中店回歸助攻　新光三越年中慶業績拚增4成

百貨年中慶檔期登場，百貨龍頭新光三越表示，受惠去年台中店恢復營運及小北門新店加入，加上會員點數經濟發酵，今年檔期業績目標要較去年成長近4成；過往6月屬於會員點數兌換相對平淡的月份，希望透過年中慶與點數活動刺激消費，以提升會員黏著度與回購率。

新光三越今天舉行年中慶記者會，新光三越表示，今年前5月消費動能穩定成長，業績年增超過2成，包括影城受惠國際大片上映，業績較去年同期大幅成長約9成；餐飲、生活複合店及3C商品，加上韓系商品快閃店等表現相對亮眼。

會員經營方面，新光三越表示，今年持有點數會員數較去年增加約30萬人，主要受惠台中店回歸、小北門店增加來客，帶動今年會員新增逾20萬人，同步提升持點規模。

新光三越年中慶6月4日開跑，除祭出首波夏季折扣外，也推出「點數慶典」等活動，如扣點可換台灣在地好物，希望帶動會員點數兌換與回流消費。

新光三越指出，近年持續調整商場業態與品牌組合，包括信義新天地、台北站前店及南西店等據點，去年陸續導入新餐飲品牌與主題餐廳，帶動來客與消費成長；今年前5月整體來客數較去年同期成長1成，一部分也受惠於台中店回歸與小北門店新來客成長。

展望下半年，新光三越表示，因去年起陸續啟動多項商場改裝計畫，包括南西店、信義新天地A4及站前店等據點，引進更多餐飲與生活風格品牌，效益有望在今年發酵。其中南西店地下1樓歷經8年來最大規模改裝，預計6月25日開幕，將導入約40個品牌，強化與中山商圈年輕客群連結。