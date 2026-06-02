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遠百邁向60周年 感恩檔期業績上看30億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東百貨明年將迎來60周年重要里程碑，以「邁向60感恩有您」為主題陸續推出回饋活動。圖／遠百提供
遠東百貨明年將迎來60周年重要里程碑，以「邁向60感恩有您」為主題陸續推出回饋活動。圖／遠百提供

遠百明年將邁入60周年，宣布啟動六大成長引擎，打造體驗與永續並進的新零售版圖今年更特別推出「邁向60感謝有您」檔期，業績目標上看30億元，較去年成長5%。

雖然今年以來股市持續維持高檔，但遠百觀察，資金仍大都留在股市中，並未完全反應在消費市場上，其中家電成長最多，餐飲與男女服飾表現都好，精品則略有起色，化妝品仍是表現平平，全台業績較去年略微成長。

遠百也說，去年受到新光三越台中店氣爆意外影響，台中大遠百業績大增，但基期拉高，以及新光三越台中店復業，加上台中漢神洲際百貨開幕，因此台中大遠百今年業績比去年略微衰退，但仍比2024年要成長不少。

遠百表示，去年母親節檔期受到對等關稅因素影響，高單價商品銷售受到衝擊，因此基期較低，今年則有明顯回升，各業種表現都相當不錯，甚至比2024年更好，僅兒童類商品如童裝、童鞋相對辛苦，整檔期成長幅度約8%。

除了持續強化會員經營與消費回饋外，遠百也同步啟動品牌升級與營運轉型。遠百指出，近年消費市場已經由「商品導向」轉向「體驗導向」，消費者更加重視沉浸式場域、互動感與個人化服務，結合POS與CRM數據分析，透過遠百APP與數位精準串連消費者需求，並藉由主題活動、生活提案與五感體驗，提勝顧客的停留時間與消費黏著度。

在中長期布局方面，遠百也說，持續推進據點升級與零售版圖優化，其中，寶慶店已經啟動原址重建，未來將打造融合時尚、文化與環保元素的新世代綠色百貨，而遠東Grden City全區開幕後，也將持續帶動整體人流與營收成長，未來遠百將透過持續展店、體驗升級、數位轉型、管理創新、發展網購與ESG深化等六大成長引擎，持續擴大營運動能。

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