當大繼承潮、交屋潮碰到房市不景氣 房仲看到商機「兩月連開48家」

房市買氣不佳，加上交屋潮、大繼承潮，大批房屋流入租屋市場，伺機出售。看好此一趨勢，住商機構打造全新品牌「安家地產」，透過聯賣系統，協助業者多元經營，既有租貸服務收入，又有仲介收入，短短兩個月即吸引全台48家店加盟，成為房市盤整期亮眼焦點，也反映出市場對新型態經營模式的高度關注。

住商機構董事長陳錫琮表示，房地產市場雖然進入低量期，但產業需求其實正在轉變。過去房仲服務多半圍繞在買賣交易，如今消費者更重視從購屋、出租、管理到未來資產規劃的完整服務鏈，因此房地產服務業也必須跟著轉型。

他表示，許多租賃住宅服務業者累積多年管理經驗，擁有穩定客源與在地服務能力，但在買賣仲介領域仍有發展空間；而部分傳統房仲業者則希望增加租賃及管理收入來源，以降低市場景氣循環對營運的影響。

也因此安家地產決定扮演搭起兩者之間的橋樑，讓房仲與租服產業能夠相互整合、彼此加值，進一步提升整體服務能量。

陳錫琮表示，房地產產業向來被視為景氣循環產業，但每一次市場盤整，往往也是產業升級的重要契機。過去房仲業競爭的核心在於店數、物件與成交量，未來則將逐漸轉向服務深度、客戶經營以及資產管理能力。

尤其在高齡化、少子化及大繼承潮等趨勢影響下，消費者對專業居住服務的需求將持續增加，相關市場規模也有望進一步擴大。

住商機構副總經理李杰峰表示，安家地產兩個月吸引48家店加入，反映的不只是新品牌效應，更代表市場對於房地產服務轉型方向的認同，預計今年目標是100家店。

他表示，未來住商機構也將持續深化買賣、租賃與資產管理三大服務領域的整合，希望在市場轉折期中，協助加盟夥伴建立更穩健的經營模式，也為消費者提供更完整的居住解決方案。