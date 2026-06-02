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華航首度參與電腦展 高星潢：AI挹注貨運蓬勃發展

中央社／ 記者江明晏、余曉涵台北2日電

華航首度參與台北國際電腦展，受惠AI商機強大，華航董事長高星潢表示，貨運上半年蓬勃發展，下半年有非常高的期待；華航表示，除AI伺服器，無人機等產品出口量也成長，由東南亞轉運至北美的貨流模式持續運作。

2026台北國際電腦展今天登場，中華航空攜手外貿協會共同參與，董事長高星潢與總經理陳漢銘出席開幕儀式，展場也首度公開787機型豪華經濟艙座椅。

中華航空即將迎接全新客機波音787機隊，今年首度參與台北國際電腦展，華航高層釋出貨運展望，受惠台灣AI熱絡的趨勢，整體貨運市場「一片看好」，呈現明顯樂觀的走勢。

高星潢表示，高科技產業相當重視速度，空運是必要運力，價格較高但合理，雙方以速度造福全球，對於貨運市場看好，「上半年一切都是蓬勃發展，所以下半年有非常高的期待」。

華航表示，除AI伺服器，無人機等產品出口量也成長，市場呈多元蓬勃發展，上游半導體機台與相關產業已啟動；以地區性貨運趨勢分析，中國大陸產能移轉至越南、泰國、馬來西亞等，產能已趨穩定，由東南亞轉運至北美的貨流模式持續運作。

華航指出，今年台灣半導體出口表現極佳，AI相關產品屬高價且需求強，受通膨直接影響相對較小，AI相關業務占比顯著提升；不過，針對消費性電子產品市場，華航指出，由於產業受「缺料」風險影響，基本需求雖然存在，但確實有變數。

台北國際電腦展每年吸引大量旅客，是否為客運帶來商機與成長幅度，高星潢表示，若人潮能轉為「錢潮」更好，華航設攤是因為展場聚集全球高階旅客，不只是在空中服務，連地面上服務都要做到。

針對客運方面，高星潢表示，客運需求未見下降，載客率持續上升，對下半年抱持高期待，但油價是關鍵變數，希望成本能下降；油價大漲導致燃油附加費增加，會合理反映成本並遵守政府規定，維持合理的成本調整。

展望下半年的機票價格走勢，高星潢表示，票價取決於供需，不一定長程更貴，短程需求高也可能上漲。

此外，長榮航空與外貿協會連續3年攜手參與台北國際電腦展（COMPUTEX），長榮航空看好，今年預計有超過1500家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，將深耕企業差旅市場，並在北美航線深化布局，預計6月26日開航桃園－華盛頓特區直飛航線，串聯台灣AI的實力與美國政治經濟中心。

華航 東南亞 外貿協會

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