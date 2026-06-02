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最新移轉數據曝 賴正鎰：台北房市熱區版圖重新洗牌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科。 圖／鄉林不動產提供
北士科。 圖／鄉林不動產提供

據北市地政局統計，北市今年1至5月建物買賣移轉達9987棟，較去年同期成長2.8％。觀察各行政區，萬華、北投區分別年增41％及32%，為成長最快交易熱區，也是上半年台北房市最受關注的兩大焦點區域。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市房市已由過去「蛋黃區全面領漲」轉向「題材型區域輪動」。在利率、貸款與總價壓力仍未完全解除前，市場暫時不會回到過去全面普漲格局。但具有科技產業、重大建設、都更重建等優勢區域，交易穩定成長，正是房市築底、熱區版圖重新洗牌的關鍵訊號。

根據統計，北投區今年前5月建物買賣移轉983棟，較去年同期741棟增加242棟；萬華區則由去年同期592棟增加至840棟，增加248棟。

此外，中山區年增17％、中正區年增13％、內湖區年增10%，也呈現穩健增溫；相對之下，信義區和南港區年減32%、30%，是買賣量縮最明顯區域。

鄉林不動產研究室分析，萬華區買氣明顯升溫，最主要是西區門戶計畫延伸效應以及都更與捷運題材持續發酵，靠近西門町、台北捷運板南線、即將通車的台北捷運萬大線周邊區域市場關注度提高，房價基期較低是台北市相對有補漲空間的區域之一。

北投過去被視為溫泉、醫療、學區與生活機能支撐的生活型區域，但隨著北士科發展加速，尤其NVIDIA確定落腳北士科T17、T18基地後，市場對北投的想像已從傳統住宅區，轉向「科技產業外溢＋高資產聚落」的全新定位。

輝達執行長黃仁勳5月27日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，他向外界公布了輝達台灣總部「星群」專案正式啟動的宣示，預計在2030年啟用。此次的員工大會活動選在未來總部基地舉行，已等同向市場釋出明確訊號：北士科從招商題材進入企業落地階段。

鄉林不動產研究室指出，未來五年內，上下游的科技產業陸續進駐後，將帶來高薪就業人口、企業主、專業經理人與長期置產需求，對周邊住宅市場形成支撐。

北投具備捷運、醫療、綠地、生活機能與相對可承受總價等條件，在台北市蛋黃區房價高檔下，更容易吸引科技族群、自住換屋族與資產配置型買盤關注，成為北軸線最具成長性的房市廊帶。

這也將進一步推升科技族群往士林、北投一帶「就近購屋」的移居效應。過去不少工程師與科技主管居住在內湖、南港、汐止或新北蛋白區，主要考量通勤與總價；但隨著AI供應鏈、研發總部與外商科技辦公聚落逐漸往北士科集中。

具備捷運、生活機能、綠地環境與相對可承受總價的石牌、奇岩、復興崗、北投一帶，將成為科技新貴、高階經理人與換屋族重新評估居住版圖的首選區。換言之，北投房市的升溫已不只是「輝達概念股」式的短線題材，而是工作地點、居住距離與資產配置同步重組後，所形成的科技人口外溢效應。

資料來源：鄉林不動產
資料來源：鄉林不動產

房市 台北 賴正鎰

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