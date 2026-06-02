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華航全新787豪華經濟艙首度亮相 打造美好飛行體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航也首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 及丹麥多方位設計品牌 FRAMA 。黃淑惠／攝影
華航也首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 及丹麥多方位設計品牌 FRAMA 。黃淑惠／攝影

華航（2610）即將迎接全新客機波音787機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊，以家的溫度乘載在地獨特景致與人文意象，在熟悉之中創造驚喜。

華航 787 豪華經濟艙以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文與科技優雅交融，讓旅客在飛行中感受台灣城市的活力與溫度。

華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。

專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。個人影視系統配備 15.6 吋 4K 高畫質螢幕，同時領先業界推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，旅客操作更加直覺流暢，亦支援藍牙耳機配對，讓旅客能以熟悉的個人設備輕鬆享受機上影音內容。

座位並以玫瑰金閱讀燈點綴，在每一次用餐與閱讀之間，展現細節講究的精緻品味。

華航今年全「心」升級豪華經濟艙產品，打造細緻尊榮的飛行體驗，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，更提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。華航也首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 及丹麥多方位設計品牌 FRAMA ，推出全新機上旅行包（Travel Kit），展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化，讓旅客從機場報到、登機到抵達，每一處細節都能感受到貼近商務艙的尊榮享受。

華航首次攜手外貿協會及 GQ Taiwan 在全球科技盛會 COMPUTEX 2026 中共同合作，打造公共空間雋永之作 COMPUTEX Service Lounge， 6 月 2 日至 5 日在台北南港展覽館二館登場。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘出席展區開幕儀式，首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，凡持有參展證、觀展實證 QR code 的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。此外，華航於展期每日下午安排主題工作坊，透過航空職人分享與互動交流，推廣華航客、貨運服務的經營理念。

華航即將迎接全新客機波音 787 機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊。黃淑惠／攝影
華航即將迎接全新客機波音 787 機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊。黃淑惠／攝影

華航全新 787 豪華經濟艙首度亮相打造美好飛行體驗。黃淑惠／攝影
華航全新 787 豪華經濟艙首度亮相打造美好飛行體驗。黃淑惠／攝影

華航董事長高星潢（左2）、總經理陳漢銘（右1）出席華航攜手貿協與 GQ 參展 COMPUTEX 全球科技盛會。黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢（左2）、總經理陳漢銘（右1）出席華航攜手貿協與 GQ 參展 COMPUTEX 全球科技盛會。黃淑惠／攝影

華航即將迎接全新客機波音 787 機隊，客艙設計延續華航一貫的東方美學底蘊。黃淑惠／攝影
華航即將迎接全新客機波音 787 機隊，客艙設計延續華航一貫的東方美學底蘊。黃淑惠／攝影

九份 華航 波音

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