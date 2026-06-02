華航全新787豪華經濟艙首度亮相 打造美好飛行體驗

華航（2610）即將迎接全新客機波音787機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊，以家的溫度乘載在地獨特景致與人文意象，在熟悉之中創造驚喜。

華航 787 豪華經濟艙以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文與科技優雅交融，讓旅客在飛行中感受台灣城市的活力與溫度。

華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。

專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。個人影視系統配備 15.6 吋 4K 高畫質螢幕，同時領先業界推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，旅客操作更加直覺流暢，亦支援藍牙耳機配對，讓旅客能以熟悉的個人設備輕鬆享受機上影音內容。

座位並以玫瑰金閱讀燈點綴，在每一次用餐與閱讀之間，展現細節講究的精緻品味。

華航今年全「心」升級豪華經濟艙產品，打造細緻尊榮的飛行體驗，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，更提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。華航也首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 及丹麥多方位設計品牌 FRAMA ，推出全新機上旅行包（Travel Kit），展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化，讓旅客從機場報到、登機到抵達，每一處細節都能感受到貼近商務艙的尊榮享受。

華航首次攜手外貿協會及 GQ Taiwan 在全球科技盛會 COMPUTEX 2026 中共同合作，打造公共空間雋永之作 COMPUTEX Service Lounge， 6 月 2 日至 5 日在台北南港展覽館二館登場。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘出席展區開幕儀式，首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，凡持有參展證、觀展實證 QR code 的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。此外，華航於展期每日下午安排主題工作坊，透過航空職人分享與互動交流，推廣華航客、貨運服務的經營理念。

華航即將迎接全新客機波音 787 機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊。黃淑惠／攝影

華航全新 787 豪華經濟艙首度亮相打造美好飛行體驗。黃淑惠／攝影

華航董事長高星潢（左2）、總經理陳漢銘（右1）出席華航攜手貿協與 GQ 參展 COMPUTEX 全球科技盛會。黃淑惠／攝影