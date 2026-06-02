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桃青局助社企鏈結市場 攜手推動企業永續採購
為協助團隊拓展市場、提升品牌公信力，桃園市青年局1日舉辦「企業永續採購與社會企業媒合會」，邀集新光人壽、台中銀行等13家企業，與13組桃園在地社會企業團隊交流媒合。活動現場促成多項禮贈品及專案採購合作，協助社企團隊取得實質訂單。
本次媒合會成果豐碩，其中「手愛心視障生活關懷協會」成功媒合「在乎永續發展協會」偏鄉採購計畫；新光人壽亦與「彤鳥社會企業」敲定專案採購合作。青年局指出，除了建立跨域合作平台，團隊提案內容與商業模式的精準度，更是合作能否真正落地的關鍵。
青年局表示，今年導入具實務經驗的外聘顧問機制，邀請創業者共創平台基金會董事長林志垚、孔雀魚普惠科技創辦人林坤正，以及灃食飲食文化教育基金會董事長林芳燕等業界專家，協助社企團隊進行資金診斷、ESG資源對接與商業獲利模式轉型，強化團隊永續經營能力。
在公私協力方面，桃園市政府經濟發展局將於今日公告「第二屆桃金企業獎」徵件，並將企業與社企合作成果納入「社會共好獎」評分項目，透過政策引導鼓勵企業投入社會共好與永續行動。未來青年事務局也將持續推動專業輔導與資源串聯，協助社企強化市場應用與永續發展量能。
此外，為持續培育具潛力的社創團隊，青年事務局同步辦理「115年桃園社會企業創業競賽暨第11屆尤努斯獎」，總獎金達57萬元，獲獎團隊除可獲得專屬培訓與專業輔導外，亦將提供國際認證支持，協助團隊提升市場競爭力，競賽報名至6月22日中午12時截止。
青年事務局長侯佳齡表示，目前已輔導14組團隊取得國際社會企業認證，期盼透過實質媒合機制，為社企搭建市場橋樑，逐步打造桃園成為社會創新與永續實踐的重要基地。
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