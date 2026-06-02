TOYOTA GAZOO Racing 富士賽道極速之旅

和泰汽車持續深化TOYOTA GAZOO Racing品牌所代表的性能文化與駕馭精神，今年首度與日本原廠合作，特別推出「GR 富士賽道極速之旅」，邀請台灣顧客於8月4日至8月8日前往日本，深入體驗GR源自賽道的品牌靈魂。

本次旅程除原廠專業教練課程與同乘體驗外、更有機會體驗到高階性能版本GRMN車款 (GRMN為「Gazoo Racing, tuned by Meister of Nürburgring」之縮寫，代表GR系列中最頂級、最硬派的性能量產車代號)，亦能深入一般消費者難以接觸的富士賽道後台區域，再加上ROOKIE RACING Garage與賽車博物館的專業導覽，完整感受TOYOTA GAZOO Racing源自賽道的品牌世界。

此次，GR邀請顧客親臨日本富士山腳下之富士國際賽道，由原廠專業教練帶領，深入體驗GR駕馭哲學，展開一場結合速度、美學與日本賽車文化的夢幻旅程。在引擎聲浪劃破直線盡頭之時，在每一道彎角與每一次重踩油門之間，感受人與車徹底共鳴的瞬間。

真正令人期待的旅程，從踏上賽道之前便已開始。本次GR富士賽道極速之旅，將安排專屬接送服務前往台北松山機場，搭乘商務艙從容抵達東京羽田機場。並由專車直達富士山腳下，入住由日本豐田與凱悅酒店集團共同打造、極具代表性的賽車渡假飯店「富士賽道凱悅臻選飯店」(DAY1 & DAY2)。

這座於2022年開幕後迅速成為全球車迷朝聖話題的夢幻飯店，緊鄰富士賽道，客房可遠眺富士山與賽道景色，館內更設有富士賽車博物館、ROOKIE RACING Garage與多項賽車主題設施。

從踏入飯店那一刻起，便能感受GR所追求的性能文化與賽道精神。在速度、機械與富士山景交織之中，迎接即將展開的極致駕馭體驗。

在賽道的熱血之後，回到箱根靜謐的溫泉時光，感受日本獨有的細緻款待與旅宿美學。位於箱根強羅的「佳ら久」，以融合現代設計與日式美學聞名，全館客房皆設有專屬露天溫泉，能遠眺箱根山景與自然風光。館內以「新しい和」為概念，透過木質、光影與靜謐空間，營造出遠離日常的沉浸式住宿體驗。在富士賽道的速度激情之後，於山景與溫泉氛圍之中，享受屬於旅程最奢侈的片刻沉靜。

從富士山麓到東京天際線，在截然不同的風景之間，體驗日本獨有的多重魅力。位於東京核心地段的「東京虎之門之丘安達仕酒店」，坐落於虎之門之丘高樓層之上，可俯瞰東京鐵塔與城市夜景。飯店融合東京當代設計與日式工藝美學，以低調且細膩的空間語言，打造出兼具都會感與靜謐氛圍的住宿體驗。在東京夜色與城市燈火映照之下，感受屬於都會東京的另一種迷人節奏。

從富士賽道的極速奔馳，到箱根山景與東京夜色，本次「GR富士賽道極速之旅」不僅是一場海外駕馭體驗，更是一段深入體驗GR靈魂、專屬打造的沉浸式品牌旅程。未來TOYOTA也將持續透過GR品牌，結合更多元的原廠資源與性能文化體驗，深化消費者與GR品牌之間的連結，並持續推廣屬於TOYOTA GAZOO Racing的駕馭精神與賽車文化。

入住富士賽道凱悅臻選飯店，感受濃厚賽車氛圍。業者／提供

TOYOTA GAZOO Racing富士賽道極速之旅。業者／提供